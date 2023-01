Alessia Marcuzzi torna in tv con “Boomerissima”

Dopo una pausa dal piccolo schermo, ecco il programma che vede il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi. Sarà infatti lei al timone di "Boomerissima", in partenza su Rai2 da martedì 10 gennaio. Ma di che cosa si tratta? A metà tra il varietà e il game show, metterà a confronto due generazioni: da una parte ci sono i “boomers”, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli Anni 80 e 90. Dall’altra saranno schierati i “millennials”, le celebrities che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.

«L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: “Ai miei tempi era diverso”, “La musica era più bella”…» ha detto la Marcuzzi. Con il giusto mix tra varietà e game-show, che vedrà Alessia anche nei panni di showgirl e ballerina, "Boomerissima" promette di regalare momenti pieni di emozioni. In un clima di festa, il racconto dei personaggi della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume delle due differenti epoche si alternerà a divertenti e originali sfide tra le rispettive generazioni.

In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre di vip appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. In base alle risposte, sarà quindi il pubblico a decretare quale dei due schieramenti, e di conseguenza delle due generazioni, merita la vittoria.

A rendere più coinvolgente l’atmosfera ci saranno grandi effetti scenici. Grazie alla presenza di un armadio dai poteri magici, infatti, Alessia e gli ospiti compiranno un viaggio nel tempo e saranno protagonisti di inaspettate trasformazioni. E non mancherà un salotto “Back in Time” arredato come nello stile tipico degli Anni 80 e 90.