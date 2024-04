All’ora di cena giochiamo a “Tris” con Nicola Savino

Il nuovo game show vede due concorrenti sfidarsi davanti a un “condominio” con nove celebrità Antonella Silvestri







A partire dal 29 aprile su Tv8 Nicola Savino sarà il padrone di casa di “Tris per vincere”, nuovo game show prodotto da Banijay Italia. In cosa consiste il gioco? Due concorrenti si sfideranno con il supporto di nove celebrità, che da una grande parete (il cosiddetto “condominio”) offriranno il loro contributo con risposte insolite e ironiche. Un meccanismo, per capirci, che ci riporta a un classico della tv italiana, “Il gioco dei 9”.

Le domande, bizzarre e intriganti, mettono alla prova la conoscenza e l’ironia dei concorrenti. Tra i condòmini, personaggi famosi come Gene Gnocchi, Scintilla, Fabio Canino, Toni Bonji, Juliana Moreira, Giulia Salemi, Alvin, Linus, Ciccio Graziani, Massimiliano Rosolino, Francesco Arienzo, Valeria Graci, Raul Cremona, Paola Di Benedetto, Corinne Clery, Patrizia Rossetti, Susanna Messaggio, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Il programma prevede quattro manche con prove originali come “Sarà vero?”, “I fatti loro”, “Chissà se la sa?” e “Match point”. Il vincitore di ogni manche accumulerà caselle, e se riuscirà a fare una striscia con tre risposte corrette... avrà fatto tris. Infine, nel gioco finale, “Nove per vincere”, il concorrente dovrà cercare di accendere tutte e nove le caselle per conquistare il montepremi finale.

Nicola, faccia lo spot al suo programma.

«"Tris per Vincere" è più di un gioco, è una compagnia di giro che porterà allegria a casa vostra dopo le brutte notizie del telegiornale!».

Nei suoi programmi scherza, fa imitazioni... da chi ha ereditato questa passione?

«Forse da mia madre. Più che per gli scherzi, però, ho sempre avuto la passione per le imitazioni, a partire da quella dei miei genitori, passando per professori, preside, presidenti del consiglio di turno... Più potente è la persona o l’istituzione e più mi intriga imitarla. Di base c’è il desiderio di alleggerire certe situazioni».

Con una mamma medico e un papà ingegnere le regole in casa saranno state rigide...

«I miei, pur essendo due professionisti, hanno sempre cercato il lato comico delle cose».

Chi ha giocato di più con lei quando era piccolo?

«Mio padre era sempre all’estero, per cui lo vedevo poco. È stato lui stesso a confessarmi, quando era ormai anziano, che avrebbe voluto giocare molto di più con me. Mia madre era sola a Milano con tre figli e lavorava in farmacia tutto il giorno. Le mie due sorelle stavano per i fatti loro, per cui non avevo compagnia e mi arrangiavo da solo. Ma è stato un bene, perché la solitudine e la noia aiutano a sviluppare la creatività».

E cosa si inventava per divertirsi?

«Credo di avere avuto il destino segnato: mio padre, per sopperire alla sua assenza, mi portava ogni volta delle radio. Ed io mi divertivo ad aprirle, smontarle e capire cosa ci fosse dentro. Altra mia passione erano le costruzioni. E giocavo a calcio pur non essendo bravo».

Tornando al gioco, lei come si pone di fronte a una sfida?

«Ho tre fasi: concentrazione, ansia cieca e poi spontaneità per sfinimento: mi dico “Basta! Come va va…”».

Nel gioco ci sono i condomini vip. Lei che rapporti ha con quelli del suo palazzo?

«Ho appena cambiato casa e mi sembra tutto fantastico. Ma anche dove vivevo prima mi trovavo molto bene. Il segreto per me è stare in affitto».

Dica la verità, sta in affitto per evitare le riunioni di condominio?

«Sì, decisamente! (ride)».