Amadeus conduce dall’Arena “Una Nessuna Centomila”

Mercoledì 8 maggio su Rai1 lo show che ripropone in tv i concerti del 4 e 5 maggio Tiziana Lupi







Tanti artisti insieme per gridare “basta” alla violenza sulle donne. Li vedremo mercoledì 8 maggio su Rai1 (e su Rai Radio2) in "Una Nessuna Centomila - In Arena", lo show che ripropone in tv lo straordinario evento all’Arena di Verona (i concerti del 4 e 5 maggio, entrambi esauriti).

I proventi sono destinati al sostegno dei centri antiviolenza e a condurre la serata sarà Amadeus, che con l’Arena ha un rapporto consolidato. Sul palco, in duetti inediti e performance emozionanti, si esibiranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, BigMama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Ornella Vanoni, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

Non è la prima volta che le star della musica si uniscono nel nome di "Una Nessuna Centomila". Il primo passo dell’iniziativa è stato infatti mosso nel giugno 2022 con il grande concerto che si è tenuto alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) che ha permesso di devolvere quasi due milioni di euro ai 7 centri antiviolenza coinvolti nel progetto. E forte del successo dell’operazione, è stata fondata l’associazione “Una Nessuna Centomila” di cui Fiorella Mannoia è Presidente onorario.