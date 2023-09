Amadeus su Rai1 con “Arena dai 60 ai 2000”. La scaletta serata per serata

Qui noi vi raccontiamo i segreti di alcuni brani che ascolteremo Amadeus Enrico Casarini







Tre serate di canzoni, divertimento e ricordi: pronti a scendere in pista? In consolle c’è un dj d’eccezione come Amadeus, e la discoteca è altrettanto d’eccezione, l’Arena di Verona: bentornati alla grande festa di “Arena dai 60 ai 2000”!

L’appuntamento è su Rai1 per tre prime serate: si parte sabato 23 settembre e si prosegue nei due mercoledì successivi, il 27 settembre e il 4 ottobre. Alla terza edizione, lo show conferma la sua struttura vincente. Amadeus risfodera il suo appassionato talento da dj e vocalist (quindi non solo mette i dischi, ma con la sua parlantina tiene altissimo l’entusiasmo del pubblico) affiancato da dj Massimo Alberti, mentre sul palcoscenico è atteso uno squadrone di 44 artisti che si esibiranno in una cavalcata che, novità di quest’anno, aggiunge alle hit degli Anni 60, 70, 80 e 90, anche quelle dei primi Anni 2000.

Sorrisi vi presenta tutti i pezzi che ascolteremo dai loro interpreti originali. Cominciando con nove canzoni che, tra storia e curiosità, abbiamo nel cuore.

9 canzoni di Arena dai 60 ai 2000 ZINGARA (1969) È la canzone con cui Iva, in coppia con Bobby Solo, vince il Festival di Sanremo. Nasce per Gianni Morandi, che la “cede” a Bobby Solo, ma ci mette comunque lo zampino suonando la chitarra in sala d’incisione. Memorabile l’attacco: “Prendi questa mano, zingara”. Chissà chi avrebbe previsto il futuro incredibile di Iva, tra tv, libri e perfino politica? SUGAR BABY LOVE (1974) Gli inglesi Rubettes azzeccano uno degli ultimi successi del “bubblegum pop” (genere leggerissimo, dolce e “appetitoso” come la gomma da masticare) con questa canzoncina che sembra uscita dagli Anni 50. Fondamentale il testo del coro: “Bop-sciu-uaddi”. VIDEO KILLED THE RADIO STAR (1979) Gli Anni 70 finiscono in un tripudio di “rivoluzioni” che cambiano il volto della musica. Con questo pezzo, il duo inglese dei Buggles (all’Arena vedremo solo Trevor Horn) sancisce una verità: verrà spazzata via la musica che non capisce che deve vivere anche in video. RAPPER’S DELIGHT (1979) Trap, rap, hip hop: oggi sono pilastri del nostro universo sonoro quotidiano. Ma la “scalata” è iniziata proprio con questa canzone, il primo pezzo hip hop a entrare nella Top 40 americana. Il nome del gruppo viene da quello della casa discografica Sugar Hill Records, che si ispirava a Sugar Hill, una zona di Manhattan. MA QUALE IDEA (1980) Un anno dopo il successo di “Rapper’s delight”, in Italia già ci permettiamo di scherzare col rap. Le parole di Pino D’Angiò (vero nome: Giuseppe Chierchia) volano su un tappeto di basso elettrico suonato da Stefano Cerri, un colosso del nostro jazz. SPIRIT IN THE SKY (1986) Ci sono canzoni che segnano il destino. “Spirit in the Sky”, per esempio: ti porta nella Storia, ma non ti lascia più. È successo a Norman Greenbaum che la scrisse nel 1969, ed è successo a Doctor & the Medics che l’hanno riproposta trionfalmente nel 1986. Per entrambi è stato, però, l’unico successo. TORN (1997) L’importante è perseverare. “Torn” viene scritta nel 1991 dagli Ednaswap, band Usa che inizia a proporla senza inciderla. Nel ‘93 Lis Sørensen la registra in danese col titolo “Brændt” e ha successo in Danimarca. Nel ‘96 sfonda in Norvegia grazie a Trine Rein, artista americana-norvegese. Nel 1997 la canta l’esordiente australiana Natalie Imbruglia e conquista il mondo. ANGELI NOI (1998) Emozione speciale per Mietta all’Arena: fu qui che nella serata finale del Festivalbar 1998 esplose il successo di “Angeli noi”. La canzone è una cover di “We all need love”, pezzo del 1979 di Domenic Troiano, musicista canadese nato però in Puglia, come Mietta. VAMOS A BAILAR (2000) La canzone si “impadronì” dell’estate dell’anno 2000 e lanciò in modo definitivo Paola & Chiara. L’accompagnava un video che fu una delle prime opere di Luca Guadagnino, destinato a diventare uno dei registi italiani più apprezzati nel mondo.

Serata per serata, ecco gli altri artisti in scaletta

23 SETTEMBRE

Simple Minds con “Don’t you (forget About Me)”

Haddaway con “What is love”

Alan Sorrenti con “Figli delle stelle”

Captain Sensible con “Wot”

Las Ketchup con “Aserejé”

Irene Grandi con “Bruci la città”

Tavares con “More than a woman”

Rednex con “Cotton eye Joe”

Adriano Pappalardo con “Ricominciamo”

Renga e Nek con “Angelo” e “Laura non c’è”

27 SETTEMBRE

Kool & The Gang con “Celebration”

Gala con “Freed from desire”

Lorella Cuccarin con “La notte vola”

Jimmy “Bo” Horne con “Gimme some”

Blue con “One love”

Le Vibrazioni con “Dedicato a te”

Plastic Bertrand con “Ça plane pour moi”

Amedeo Minghi con “1950”

Haiducii con “Dragostea din tei”

Orietta Berti con “Fin che la barca va”

Ice Mc con “Think about the way”

Jalisse con “Fiumi di parole”

Laid Back con “Sunshine reggae”

4 OTTOBRE