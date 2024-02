“Amarsi un po’”, con Samanta Togni e Filippo Magnini

In onda la domenica mattina su La7, è un invito a rallentare, a prendersi cura del proprio benessere e della propria salute Antonella Silvestri







In un mondo sempre più frenetico, "Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso" è un’oasi di tranquillità, un invito a rallentare, a prendersi cura del proprio benessere e della propria salute. E anche a svagarsi viaggiando, con i consigli degli agenti di Bluvacanze. In onda la domenica mattina su La7, è condotto dal campione di nuoto Filippo Magnini e dalla ballerina Samanta Togni, alla quale abbiamo chiesto qualche consiglio.

Per stare bene, qual è lo sport migliore da praticare a qualsiasi età?

«Gli studi dimostrano che è il nuoto. Grazie all’acqua, che sostiene il corpo, poi, i movimenti risultano più fluidi e meno rischiosi per le articolazioni. Ma anche la camminata veloce è un toccasana adatto a tutti: aiuta a tenere sotto controllo il peso e la pressione e favorisce il rilassamento».

Quanto tempo si dovrebbe dedicare all’attività fisica?

«L’ideale sarebbe fare attività sportiva almeno tre volte alla settimana per un’oretta».

Per ricaricare le pile cosa possiamo fare?

«Io quando ho bisogno di staccare e ritrovare lo sprint metto i pattini ai piedi o le scarpe da ginnastica e faccio dei lunghi giri. Ciascuno di noi dovrebbe puntare su ciò che lo fa stare bene».

Quanto è importante il ruolo svolto dall’alimentazione?

«Ha un ruolo da protagonista, in parte perché spesso è con-causa di molte malattie, ma può essere utilizzata anche a scopo preventivo e in certi casi anche di “cura”. Una corretta alimentazione è fondamentale per vivere meglio e più a lungo!».

Un elisir di benessere?

«Il sonno. Ci permette di recuperare le energie spese durante la giornata e prepararci per quella successiva».

Ci sono consigli specifici per mantenere il benessere in età avanzata?

«È fondamentale mantenersi attivi sia a livello fisico che mentale. Inoltre, combattere la solitudine è una priorità e questo è un impegno che deve coinvolgere l’intera famiglia».