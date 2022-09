Amici 22: un pieno di ospiti per la prima puntata

In studio a consegnare le maglie ai nuovi allievi anche Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo e molti altri Pio e Amedeo ad "Amici 22" Credit: © Fascino Lorenzo Di Palma







Torna su Canale 5, da domenica 18 settembre alle ore 14, con una nuova edizione, la numero 22, "Amici" il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Come da tradizione il programma partirà con la formazione della nuova “classe” e a consegnare le maglie del talent ai nuovi allievi ci saranno moltissimi ospiti come Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, il maestro Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito.

Ospite musicale della puntata sarà invece Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del talent, che canterà il suo nuovo singolo “Stai bene su tutto” e passerà idealmente il testimone ai nuovi allievi.

Che si troveranno con due novità nel cast dei professori: Emanuel Lo, coreografo e regista, che affiancherà Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nella cattedra ballo, e Arisa che si unisce a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nella cattedra canto.