“Amici – Full out”: di nuovo insieme per un concerto

I ragazzi del talent sono protagonisti di uno show su Italia 1, con due conduttori molto speciali Alessandro Alicandri







Il sogno continua per i ragazzi protagonisti dell’ultima edizione di “Amici”. Infatti l’11 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, nell’ambito di “Rock in Roma”, sono stati protagonisti di un super spettacolo che potremo vedere il 20 giugno in prima serata su Italia 1. Si chiama “Amici - Full out”, con un’espressione usata spesso dai concorrenti dello show quando durante un’esibizione davano il massimo.

Il concerto vedrà, come già successo negli anni scorsi, sia momenti dedicati al canto sia momenti di danza. La conduzione è affidata a uno dei volti più amati di “Le Iene”, Nicolò De Devitiis, e a Isobel Kinnear, talento rivelazione del Serale che qui si presta per la prima volta al ruolo di co-conduttrice.

Sul palco con loro ci sono i giovani di “Amici” che hanno conquistato milioni di spettatori su Canale 5 ogni sabato sera. Per la categoria “Canto” rivedremo Aaron, Angelina (vincitrice del Premio della critica), Cricca, Federica, Ndg, Piccolo G e Wax (a loro si aggiungono Tommy Dali e Niveo che al Serale non c’erano), mentre per la categoria “Ballo” ci saranno Alessio, Gianmarco, Maddalena, Megan, Ramon, Samu e, naturalmente, Mattia Zenzola, il vincitore dell’ultima edizione nella specialità danze latino-americane, talento della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Arisa.

L’evento nasce come un premio per il pubblico: i ragazzi hanno avuto la possibilità di esibirsi per la prima volta dal vivo di fronte a migliaia di persone, mentre i fan hanno avuto accesso alle zone più vicine al palco grazie all’acquisto dell’album omonimo con gli inediti più belli dei cantanti.