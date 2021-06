“Andiamo a 110”, dal 5 giugno su Rai2

Carolina Rey conduce un programma che racconta le storie di persone che hanno imparato a conoscere meglio come utilizzare le agevolazioni fiscali del Superbonus 110% Carolina Rey Credit: © Sara Galimberti Stefania Zizzari







«Realizzare il sogno di apportare delle migliorie alla propria casa, per cambiare in meglio la qualità della vita». Carolina Rey racconta "Andiamo a 110", il nuovo programma che condurrà su Rai2 a partire da sabato 5 giugno: «Un programma di servizio pubblico per riscoprire un'Italia che avevamo forse dimenticato: racconteremo le storie di persone che hanno imparato a conoscere meglio come utilizzare le agevolazioni fiscali del Superbonus 110%».

Sei gli appuntamenti, in onda il sabato alle 10.35, per fare il punto su tutti i vantaggi offerti da questo strumento che consente senza spese di migliorare la sicurezza e l'efficienza energetica della propria abitazione. Basta quindi lungaggini burocratiche e indecisioni sul da farsi: il nostro luogo del cuore, quello in cui viviamo, ora può tornare risplendere, proiettandosi verso il futuro con innovazioni e tecnologie a costo zero.

«Abbiamo scoperto tante persone appassionate, che hanno voglia di migliorare: c'è chi magari ha costruito la propria casa mattone dopo mattone e ora, dopo tanti anni, può finalmente farla rifiorire», aggiunge la conduttrice, che dal 2 giugno sarà anche al cinema nel cast di "Tutti per Uma, la commedia di Susy Laude con Pietro Sermonti, Lillo Petrolo, Antonio Catania, «accanto alle storie sarà dato spazio anche agli aspetti più tecnici, per far capire in modo semplice agli spettatori come poter usufruire di tutti i vantaggi».

Al centro delle 6 puntate - realizzate in collaborazione fra la Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri e RaiCom, prodotte da Dream On di Diego Righini - ci saranno le storie di cittadini che hanno deciso di utilizzare il Superbonus, con l’approfondimento di un caso di ristrutturazione completato e di uno ancora in corso, per rappresentare al pubblico le soluzioni migliori volte a risolvere problemi pratici e burocratici, dalla cessione del credito alle domande da compilare, dalla scelta del professionista cui affidarsi per realizzare interventi antisismici e di efficienza energetica, dagli impianti fotovoltaici alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In studio arriveranno anche esperti e addetti ai lavori per spiegare in modo semplice e risolutivo come superare gli ostacoli normativi e per dare risposte a tutti quei quesiti che rendono queste agevolazioni una misura ancora poco utilizzata. «Purtroppo» spiega il produttore Diego Righini «intorno al Superbonus si era creata un po' di confusione. Noi daremo le informazioni giuste con un linguaggio semplice, in modo di arrivare anche alla signora della porta accanto. Dimostreremo come non spendendo nulla si può ammodernare la casa dal punto di vista energetico e quindi risparmiare in bolletta, avere la caldaia nuova e superare problemi di umidità. Insomma, che facendo bene le cose si può andare 'a 110'».