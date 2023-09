Andiamo in viaggio con “Il provinciale”

Federico Quaranta porta il suo programma nella prima serata di Rai3: si parte visitando la Basilicata Simona De Gregorio







Un’avventura tutta nuova per Federico Quaranta che arriva nella prima serata della domenica di Rai3 con la nuova edizione di "Il provinciale - Il racconto dei racconti". Il programma lascia, infatti, la sua storica collocazione nel daytime. «Dopo aver portato "Il provinciale" su Rai1 e Rai2, sono felice di approdare su Rai3, che è la casa della cultura. Una collocazione perfetta per questo che è un racconto fatto di antropologia, storia, architettura» dice il conduttore.

Nessuna ansia da audience?

«È una sfida che mi auguro di vincere. "Il provinciale" ha dimostrato di essere un programma che funziona. E la domenica sera è perfetta: il pubblico si è riposato nel weekend e a questo punto è pronto, seduto sul divano, a gustare tante immagini e tante storie».

Dove ci porterà stavolta?

«Inizieremo con tre puntate. Nella prima visiteremo la Basilicata, terra che ha ispirato le favole dei Fratelli Grimm. In quelle successive ci sposteremo in Sardegna, tra Mamoiada (NU), Orgosolo (NU) e il Gennargentu, e in Puglia alla scoperta, tra le altre cose, delle radici della taranta e della pizzica. Dopo questa prima tranche, ritorneremo in onda durante le festività natalizie e, ancora, dopo il Festival di Sanremo».

Cosa rappresenta per lei la provincia?

«È un contenitore di valori che nelle città si sono persi. In città le relazioni interpersonali sono difficili. In provincia c’è ancora il senso della famiglia, della solidarietà. La domenica ci si riunisce intorno a un tavolo. Ci sono il medico di riferimento, il parroco...».

Il suo luogo del cuore?

«La valle D’Itria in Puglia, tra Ostuni e Brindisi».

In "Il provinciale" si muove a piedi… un bell’esercizio fisico!

«Faticosissimo. Quando lo giriamo faccio il percorso che vedete in tv 80 volte. Raggiungiamo dai 30 ai 50 chilometri al giorno e il cane che mi accompagna, Ray, fa più passi di me solo perché ha quattro zampe (ride)».

Come si prepara?

«La mia compagna Giorgia è una preparatrice atletica. Ma non faccio pesi o tapis roulant. Il mio macchinario da fitness è mia figlia Petra. Quando andiamo in giro insieme la porto sempre sulle spalle».

Come mai il nome Petra?

«È un’idea di Giorgia: si è innamorata della figlia di un nostro amico che si chiama proprio così. E a me è piaciuto tantissimo».

Invece il bambino di casa è Wilson, il suo cane...

«Lui è molto particolare, scatenato come tutti i Rhodesian ridgeback. Lo vediamo spesso, ma di base sta in campagna da mia mamma dove è libero di scorrazzare. Praticamente sta sempre in vacanza. Non potrebbe vivere meglio».

Ogni sabato alle 12 è anche su Rai1 nel nuovo programma "Linea verde Bike" dove, con Giulia Capocchi, gira la penisola in bici…

«Sì! Mostriamo tanti itinerari da visitare viaggiando su due ruote, dalla laguna veneta alla maremma toscana, dall’Umbria al Salento. La bici è un mezzo antico ma molto moderno perché ecosostenibile, rispettoso dell’ambiente».