Anna Tatangelo conduce “Scene da un matrimonio” su Canale 5

Da domenica 3 ottobre arriva nel pomeriggio di Canale 5 “Scene da un matrimonio”, la riedizione di un programma degli Anni 90 (allora condotto da Davide Mengacci) che segue le vicende di coppie di futuri sposi durante i momenti più importanti delle loro nozze. Al timone del format, prodotto da Pesci combattenti, c’è Anna Tatangelo.

Anna, con che spirito affronta quest’avventura?

«Per me è un’esperienza completamente nuova: è un programma senza studio, senza riflettori puntati su di me, che mi ha permesso di conoscere 10 coppie di sposi. Persone comuni, che mi hanno raccontato le emozioni del fatidico “sì”, tanto atteso, sognato, sospirato».

Ci racconti i dettagli.

«In ognuna delle 10 puntate incontro una coppia. Mi metto nei panni di una normalissima invitata: la sera prima delle nozze, per gli ultimi preparativi, vado a trovare gli sposi che dormono in due case diverse, come vuole la tradizione. E il giorno dopo ci vediamo tutti in chiesa o al municipio e poi al ricevimento, con gli altri ospiti. Passo dopo passo, si dipana il racconto del grande giorno e il mio stile di conduzione sarà asciutto, il più semplice possibile e senza copione».

Il titolo del programma cita la serie di Ingmar Bergman del 1973 sulla crisi di una coppia sposata. Racconterete anche i dubbi, le incertezze e i piccoli drammi del giorno delle nozze?

«Sì, però sempre con il lieto fine! Ci saranno intermezzi buffi, come le serenate, e parleremo di suocere invadenti. Ma in chiave ironica».

Come sono state scelte le coppie?

«Sono coppie normali: potrebbero essere nostri parenti, vicini di casa. Ho girato tutta l’Italia per conoscerle e in ogni puntata sono ingrassata un po’, perché ai banchetti ho mangiato cose buonissime, eccellenze del territorio che valeva la pena di gustare».

Qual è il posto che l’ha colpita di più?

«Ho visto tanti posti belli. Ricordo, per esempio, una chiesetta stupenda a Sutri (VT) e un agriturismo spettacolare con tanti prodotti genuini a Genzano, in provincia di Roma».

Da invitata, quindi, i matrimoni le piacciono?

«Molto. E poi, diciamo la verità, persino i più cinici nei momenti clou si sciolgono in lacrime...».

Il momento più intenso della cerimonia?

«Mi commuovo sempre quando vedo un padre accompagnare sua figlia all’altare. E viceversa, con mamma e figlio, perché penso che magari un giorno capiterà a me con il mio Andrea».

E il più allegro?

«Quando gli uomini iniziano a slacciarsi le cravatte e le donne si cambiano le scarpe per mettersene un paio più comode».

Qual è il mese più adatto per sposarsi, secondo la sua esperienza?

«Agosto è un mese criminale, da evitare per il caldo: un vero supplizio per gli invitati. Settembre già è più fresco e lo vedo meglio».

Il programma va in onda la domenica. Che giornata è per lei?

«Una giornata dedicata interamente a mio figlio: durante la settimana Andrea esce da scuola alle quattro del pomeriggio. Il sabato e la domenica sono tutti per lui. Facciamo un bel pranzo, guardiamo un film insieme al cinema o a casa e andiamo a giocare a bowling».

Andrea è curioso di vederla condurre questo programma o al momento è più occupato con la ripresa della scuola?

«Quest’anno ha iniziato le medie ed è presissimo tra zaino, materie nuove, compiti. Ma Andrea segue sempre il mio lavoro e mi dà consigli, anche sul look».

Dopo la sua trasmissione, c’è “Verissimo” di Silvia Toffanin: con lei vi siete sentite?

«Silvia mi ha mandato un messaggio super carino per augurarmi in bocca al lupo. Ha una grande sensibilità e io vado volentieri ospite da lei perché ha un garbo speciale e le sue domande non sono mai invadenti».

Il suo ultimo album, “AnnAzero”, è stato un punto di rinascita per lei. Musica e tv sono due strade che si incontrano spesso nella sua carriera: in quali altri programmi la vedremo in autunno?

«Sarò anche con Michelle Hunziker e J-Ax ad “All together now”, che assieme a “Scene da un matrimonio” ha assorbito tante energie. Ma la musica resta il mio primo amore, la mia priorità. Sto lavorando a nuovi brani: l’anno prossimo vorrei festeggiare i vent’anni di carriera con qualcosa di speciale».

Per il lato pubblico e artistico lei è “la Tatangelo”. Poi c’è il privato, in cui è semplicemente Anna.

«Io sono tutte e due. Con la musica posso osare un’immagine più audace, sensuale, femminile. A casa sono Anna, la mamma a cui piace cucinare e indossare le scarpe da ginnastica».

Come sta Anna in questo momento? È felice?

«Felice non si dice (ride). Sono serena, ho trovato il mio equilibrio».

E il sogno più grande della Tatangelo?

«Crescere artisticamente nel canto, nel ballo e nella conduzione: ho fame di imparare. Il successo non è “averlo”, ma mantenerlo».