“Anni 20”, su Rai2 il talk con Francesca Parisella

Al via da giovedì 11 marzo, pone lo sguardo sul decennio appena iniziato, pieno di insidie sanitarie, ambientali, economiche e sociali Francesca Parisella e la squadra di "Anni 20" Simona De Gregorio







Con interviste e inchieste sui temi di attualità, "Anni 20", il nuovo talk di Raidue al via da giovedì 11 marzo, pone lo sguardo sul decennio appena iniziato, pieno di insidie sanitarie, ambientali, economiche e sociali. A condurre il programma è Francesca Parisella, che coordina una squadra di inviati sul campo ed è affiancata da ospiti in studio.

Francesca, lei è alla sua prima conduzione. Ansiosa?

«Preferisco non pensare a eventuali imprevisti e sono felice di andare in diretta. Del resto, anche grazie alla mia lunga carriera come inviata, ho imparato a reagire prontamente agli intoppi che possano sopraggiungere».

Chi considera suo mentore?

«Nicola Porro. Ho lavorato con lui per sette anni, fin dalla partenza di "Virus". Amo la sua capacità di rivoluzionare la scaletta e la sua chiarezza nell’esporre anche gli argomenti più complicati».

Che cosa salva e che cosa boccia di questi Anni 20?

«Salvo la forza e la dignità che gli italiani stanno dimostrando nonostante tutte le difficoltà. Boccio, invece, la burocrazia, che in un momento così dovrebbe essere semplificata».

In quali anni avrebbe voluto vivere?

«Ho amato gli Anni 80 e 90 in cui sono cresciuta. Ma mi piacerebbe catapultarmi negli Anni 50 del dopoguerra, o nei 70: due periodi in cui c’è stata una grande voglia di costruire, di risollevarsi».

Cosa spera nel futuro?

«Mi auguro che non si perda il senso di umanità e vicinanza di cui questo virus ci ha privato».