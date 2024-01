“Appresso alla musica” di Renzo Arbore e gli altri consigli su cosa guardare in tv oggi, giovedì 4 gennaio

Cosa non vi dovete perdere e perché della programmazione di oggi in televisione Redazione Sorrisi







La fiera delle illusioni - Rai3 - Ore 21.20

Arriva in prima tv questa torbida storia diretta da Guillermo del Toro, premio Oscar per "La forma dell'acqua". Racconta l'ascesa del truffatore Stan (Bradley Cooper): con la complicità di una psicologa senza scrupoli (Cate Blanchett) si finge un potente medium, ma poi …

Pazzi di pizza - Food Network - Ore 19.10

Anche durante le festività, sia pure tra un banchetto e l'altro, a una buona pizza non si dice mai di no: parola di Fabio Esposito e Sal Da Vinci, che continuano a girare per i quartieri di Napoli alla ricerca dei "maghi" del settore, capaci di sfornare vere e proprie opere d'arte.

Appresso alla musica - Rai2 - Ore 23.20

«Invece di studiare, tu vai appresso alla musica» diceva il padre di Renzo Arbore al figlio aspirante artista. Quel viaggio continua ancora oggi: in coppia con Gegé Telesforo, Renzo ripercorre generi, eventi e protagonisti della scena italiana e internazionale.

Billy Elliot - Italia 1 - Ore 21.20

Un film ispirato alla storia di Philip Mosley, capace di diventare una star del Royal Ballet di Londra nonostante le umili origini. Qui il protagonista (Jamie Bell) orfano di madre e deve subire il sarcasmo di padre e fratello, minatori poco propensi ad appoggiare i suoi sogni di gloria. Alla fine, pero …

Austin Powers - Il controspione - Rai Movie - Ore 14.20

Anche lui è una spia britannica, ma non ricorda James Bond .. Nato nel 1997, il buffo personaggio di Mike Myers fa subito centro e fa partire una trilogia. Al suo fianco, l'incantevole Liz Hurley.

Una pallottola nel cuore 2 - Rai Premium - Ore 14.15

Continuano le inchieste del giornalista investigativo Bruno Palmieri (Gigi Proietti): per lui sarebbe arrivata l'ora di andare in pensione, ma …

Per chi vuole vedere altri film La verità è che non gli piaci abbastanza - Rai Movie - Ore 15.55 Variazioni sul tema delle pene d'amore, con un cast che comprende tra gli altri Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Ben Affleck e Bradley Cooper. Il gladiatore - Sky Cinema Action - Ore 18.25 Miglior film e miglior attore (Russell Crowe): cosi il kolossal di Ridley Scott entra nella storia del cinema. E la frase "Al mio segnale scatenate l'inferno" diventa uno slogan immortale Un mondo perfetto - IRIS - Ore 13.40 Nel Texas del 1963, uno sceriffo (Clint Eastwood) dà la caccia a un evaso (Kevin Costner) che ha preso in ostaggio un bambino di otto anni ... Un dramma diretto benissimo e recitato meglio. Trappola in alto mare - CIELO - Ore 21.15 Andrew Davis, regista di "Il fuggitivo", gira questa avventura a 300 all'ora con Steven Seagal impegnato a difendere una corazzata da un commando di terroristi guidati da Tommy Lee Jones,

Memo sport

CALCIO: COPPA ITALIA

ore 21.00 Juventus-Salernitana (Canale 5)

PALLANUOTO: EUROPEI MASCHILI

ore 16.50 Georgia-Italia (Rai Sport]

BASKET: EUROLEGA

ore 18.45 Fenerbahce-Maccabi Tel Aviv (Sky Arena)

BIATHLON: COPPA DEL MONDO