“Arena 60 70 80 e 90”, i cantanti, le canzoni e gli ospiti di Amadeus

«Sono tutti brani strepitosi che inaspettatamente anche i ragazzi conoscono, non solo i loro genitori o i loro nonni» dice il conduttore, che farà anche il dj alla consolle Amadeus Barbara Mosconi







L’idea venne ad Amadeus durante il lockdown: perché non portare i successi degli Anni 60, 70 e 80 con gli interpreti originali in una serata di festa all’Arena di Verona? Un anno fa tutto questo si è trasformato in un evento e in un format televisivo prodotto da Arcobaleno Tre. Ora si replica.

Il titolo “Arena 60 70 80 e 90” aggiunge pure un altro decennio al repertorio. Sono tre gli appuntamenti dal vivo (registrati il 12, 13 e 14 settembre a Verona) che diventeranno altrettante serate trasmesse il sabato da Rai1 (17 e 24 settembre, e 1° ottobre). Di volta in volta saliranno sul palco una cinquantina di cantanti-simbolo della musica italiana e internazionale, molti di loro ancora sulla scena, con i fan che accorrono ad applaudirli e a cantare “hit” che sembrano non morire mai.

«Si ballerà molto, e si canterà pure» ha assicurato Amadeus. «Sono quarant’anni di canzoni che ci appartengono, che inaspettatamente anche i ragazzi conoscono, non solo i loro genitori e i nonni. Saranno tre serate di musica, di festa e di grande show!».

I cantanti di “Arena 60 70 80 e 90”

Anni 60

Rita pavone - Il ballo del mattone - 77 anni, nel 2020 ha partecipato in gara a Sanremo a 48 anni dall’ultima volta. Nel 2020 e 2021 era nella giuria di “All together now” su Canale 5. In onda il 1° ottobre

Anni 70

Patrick Hernandez - Born to be alive - 73 anni, dopo il successo planetario conquistato con questo brano alla fine degli Anni 70, ha pubblicato poco altro, ma partecipa ancora a show e tour. In onda il 1° ottobre

- 73 anni, dopo il successo planetario conquistato con questo brano alla fine degli Anni 70, ha pubblicato poco altro, ma partecipa ancora a show e tour. In onda il 1° ottobre Leroy Gomez - Don’t let me be misunderstood - 72 anni, era il cantante dei Santa Esmeralda. Continua a esibirsi da solista, ed è stato sul palco del Capodanno di Raiuno nel 2011 e nel 2020. In onda il 17 settembre

Anni 80

Bonnie Tyler - Total eclipse of the heart - 71 anni, è sempre in attività e in tour. Nel 2019 ha cantato al Concerto di Natale davanti a papa Francesco e nel 2021 ha pubblicato il suo 18° album. In onda il 1° ottobre

- 71 anni, è sempre in attività e in tour. Nel 2019 ha cantato al Concerto di Natale davanti a papa Francesco e nel 2021 ha pubblicato il suo 18° album. In onda il 1° ottobre Richard Sanderson - Reality - 69 anni, dopo il brano culto del film “Il tempo delle mele”, ha composto altre colonne sonore. Nel 2001 ha partecipato a “La notte vola” su Canale 5. In onda il 17 settembre

- 69 anni, dopo il brano culto del film “Il tempo delle mele”, ha composto altre colonne sonore. Nel 2001 ha partecipato a “La notte vola” su Canale 5. In onda il 17 settembre Holly Johnson - Relax - 62 anni, fondatore e cantante dei Frankie Goes to Hollywood , si è dato alla carriera solista e alla pittura. Ha scritto anche un’autobiografia. In onda il 24 settembre

- 62 anni, fondatore e cantante dei , si è dato alla carriera solista e alla pittura. Ha scritto anche un’autobiografia. In onda il 24 settembre Limahl - Never ending story - 63 anni, il suo brano più famoso nel film “La storia infinita” è tornato in auge grazie alla serie tv “Stranger Things”. L’ultimo pezzo inedito è del 2020. In onda il 1° ottobre

- 63 anni, il suo brano più famoso nel film “La storia infinita” è tornato in auge grazie alla serie tv “Stranger Things”. L’ultimo pezzo inedito è del 2020. In onda il 1° ottobre Nik Kershaw - The riddle - 64 anni, continua a fare tour in giro per il mondo con la sua band portando sul palco successi degli Anni 80. Ha pubblicato l’album “Oxymoron” nel 2020. In onda il 24 settembre

Anni 90

Corona - The rhythm of the night - 54 anni, ha lavorato in tv, inciso brani pop, dance e di genere bossanova con il suo nome originale Olga Maria de Souza. Continua a esibirsi dal vivo. In onda il 1° ottobre

- 54 anni, ha lavorato in tv, inciso brani pop, dance e di genere bossanova con il suo nome originale Olga Maria de Souza. Continua a esibirsi dal vivo. In onda il 1° ottobre Raf - Sei la più bella del mondo - 62 anni, durante questa estate è stato nelle classifiche con il singolo “Cherie”, parte di un nuovo album, il 14° registrato in studio, atteso per l’autunno. In onda il 24 settembre

- 62 anni, durante questa estate è stato nelle classifiche con il singolo “Cherie”, parte di un nuovo album, il 14° registrato in studio, atteso per l’autunno. In onda il 24 settembre Max Pezzali - Sei un mito - 54 anni, dopo gli 883 ha pubblicato cinque album da solista, l’ultimo nel 2020. A luglio ha radunato 120 mila fan in due date a San Siro (Milano). In onda il 1° ottobre

E ci saranno anche...