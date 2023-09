“Arena Suzuki dai 60 ai 2000”, il programma e gli ospiti della seconda serata

Amadeus ci fa riascoltare tanti grandi successi di 5 decenni di musica italiana e internazionale Lorella Cuccarini e Amadeus Redazione Sorrisi







Mercoledì 27 settembre, in prima serata su Rai1, la seconda delle tre serate di "Arena Suzuki dai 60 ai 2000", condotta da Amadeus all’Arena di Verona. È l'occasione per riascoltare alcune tra le canzoni più iconiche di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali.

Amadeus, nel ruolo di padrone di casa e di dj, insieme a dj Massimo Alberti, farà ballare il pubblico da casa dalla ormai iconica super consolle.

Ospiti speciali i Kool & The Gang, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York che spaziadal jazz al soul, dal funk alla disco, con le hit “Celebration” e “Fresh”. Sul palco Gala e la sua celebre “Freed From Desire”, Lorella Cuccarini che accende l’Arena con l’intramontabile “La notte vola”, The Rubettes (“Sugar Baby Love”), Orietta Berti con “Quando l’amore diventa poesia” e il gran successo “Fin che la barca va”, il ritorno in Italia dei Blue con “One love” e “A chi mi dice”, Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some” e “Dance Across The Floor”, Ice Mc “It’s A Rainy Day” e “Think About The Way”.

Amedeo Minghi si esibisce in “1950” e a sorpresa, dopo più di 30 anni, torna in duetto con Mietta cantando la celebre “Vattene amore” con cui salirono sul palco del Festival di Sanremo nel 1990!

E ancora Plastic Bertrand (“Ça Plane Pour Moi”), Jalisse con “Fiumi di parole”, Alexia con il medley “Hu la la la – Happy – Summer is crazy” e “Dimmi come”, Laid Back (“Sunshine Reggae”), Whigfield con “Saturday Night”, Mietta (“Angeli noi”) e il gran finale con Haiducii e la sua “Dragostea Din Tei”.

