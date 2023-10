“Arena Suzuki dai 60 ai 2000”, il programma e gli ospiti della terza e ultima serata

Amadeus ci fa riascoltare tanti grandi successi di 5 decenni di musica italiana e internazionale Redazione Sorrisi







Mercoledì 4 ottobre, in prima serata su Rai1, la terza e ultima serata di "Arena Suzuki dai 60 ai 2000", condotta da Amadeus all’Arena di Verona. È l'occasione per riascoltare alcune tra le canzoni più iconiche di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali.

Amadeus, nel ruolo di padrone di casa e di dj, insieme a dj Massimo Alberti, farà ballare il pubblico da casa dalla ormai iconica super consolle.

Sul palco Natalie Imbruglia, una delle artiste più amate e famose a livello internazionale con successi come “Torn” e “Shiver”, il ritorno dei Kool & The Gang, gruppo simbolo del mitico Studio 54 di New York con i celebri brani “Get down on it” e “Ladies Night”, il duo hip hop norvegese Madcon che nel 2008 ha proposto una versione di “Beggin’” che ha spopolato, George McCrae con "Rock Your Baby", Stadio con "Grande figlio di puttana", Howard Jones con "What Is Love", Valeria Rossi con "Tre parole", Michele Zarrillo con "Una rosa blu", Cecilia Gayle con "El Pam Pam", Mal con "Furia", Ivana Spagna con “Call me”, The Show, l’unica tribute band ufficiale degli Abba nel mondo, con "Mamma mia", Pino D'Angiò con "Ma quale idea", Eiffel 65 con "Blue (Da Ba Dee)" e tanti altri grandi successi.

Il programma della serata