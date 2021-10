Arriva Federico Fashion Style col suo “Beauty Bus”

A bordo di un camper dorato allestito e attrezzato come un centro di bellezza, percorrerà l’Italia per offrire alle clienti un restyling completo Simona De Gregorio







In attesa di tornare con "Il Salone delle meraviglie", Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, da mercoledì 6 ottobre comincia il suo viaggio con "Beauty Bus", in prima serata su Real Time. A bordo di un camper dorato allestito e attrezzato come un centro di bellezza, percorrerà l’Italia per offrire alle clienti un restyling completo: capelli, trucco e abbigliamento.

«Questa volta, invece di essere le donne a venire da me, accade il contrario» dice l’esperto. «E offrirò loro un servizio a 360 gradi con tanti suggerimenti per prendersi cura di sé e della propria immagine. Nel frattempo avremo modo anche di ascoltare le loro storie e gli errori più comuni che vengono commessi». E, osservando la trasformazione delle protagoniste, anche il pubblico femminile a casa potrà scoprire parecchi segreti beauty. «Vedrete come realizzare un trucco naturale e di tendenza per bionde e brune, come prendersi cura delle chiome e come essere eleganti senza cadere negli eccessi» dice Lauri.