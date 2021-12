Arriva Simona Branchetti a “Pomeriggio Cinque”

Dal 20 dicembre al 14 gennaio la giornalista del Tg5 prenderà il posto di Barbara d’Urso Simona Branchetti Simona De Gregorio







Proprio non si aspettava di trovare una sorpresa così grande sotto l’albero. Dal 20 dicembre al 14 gennaio, infatti, Simona Branchetti, la giornalista del Tg5 e già conduttrice di "Morning News" la scorsa estatate, prenderà il posto di Barbara d’Urso a "Pomeriggio Cinque".

Simona, qual è il suo stato d’animo?

«Sono ancora frastornata. La notizia mi è capitata tra capo e collo. Mi sento confusa e felice, ma anche un pizzico agitata. Mi inserisco in un contesto di lavoro già avviato, non conosco nessuno e sostituire Barbara è una grossa responsabilità».

Cambierà qualcosa nel format?

«Non so ancora. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo».

Ha dovuto rinunciare a progetti per il Natale?

«No, non vado mai via a Natale. E anche se fossi rimasta al Tg avrei lavorato. Oltretutto mi trasferirò da Roma agli studi di Cologno Monzese (MI) e sarò più vicina alla mia famiglia, che vive vicino a Forlì. E poiché Natale cade di sabato, quando il talk non va in onda, potrò festeggiare con loro».

Lei ama il Natale?

«Sì, mi fa ritornare a quando ero bambina. Mi piace addobbare tutta la casa, sono piena di elfi, alberelli. Uso sempre le stesse decorazioni e ogni anno aggiungo qualcosa».

E a tavola segue la tradizione?

«Certo. Non mancano mai i cappelletti fatti da mia mamma, lo zampone, il bollito misto e il mascarpone per il panettone».

Un desiderio per il 2022?

«Che questa scia di felicità professionale continui a seguirmi. E, visto che esco dal dolore di un matrimonio finito (con l’avvocato Carlo Longari, ndr), se arrivasse un grande amore sarei pronta ad accoglierlo!».