Arrivano “Quelli che il lunedì”: Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Dal 4 ottobre va in onda il "late show" di Rai2. Nel cast anche Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Adriano Panatta Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu Credit: © Rai Antonella Silvestri







Debutta “Quelli che il lunedì ”, dal 4 ottobre andrà in onda in prima serata il nuovo programma di Rai2, condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in diretta dalla sede milanese Rai di Corso Sempione. Uno show che mette insieme comicità, attualità, musica e sport ricco di personaggi comici, sketch, servizi, collegamenti e confronti divertenti con gli ospiti. Ogni puntata del “late show” ripercorrerà gli avvenimenti principali della settimana offrendo offrendo spunti di riflessione alternativi sui fatti stessi, dalla politica al costume grazie alle “incursioni” di ​Enrico Lucci, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Melissa Greta Marchetto, Adriano Panatta.

«Si tratta di una continuità sperimentale. Questo programma è un premio al gruppo. In passato si dava molto più spazio ai conduttori. Ora in “Quelli che il lunedì” domina l’aspetto corale. L’ambizione più matta è trasmettere il divertimento puro a chi ci segue da casa. Il calcio rimane un pretesto perché non possiamo raccontare l’attualità del Paese senza passare per il calcio. Vogliamo restituire quella leggerezza che ci è mancata per troppo tempo» spiega Mia Ceran nel corso della conferenza di presentazione alla stampa. E sul ritorno al lavoro a distanza di soli due mesi dal parto, la conduttrice chiosa: «In effetti da quando sono diventata mamma non mi sono presa una pausa, ma ho avuto la fortuna di poter contare sul sostegno del pubblico e sul lavoro».

Il programma andrà avanti per trentuno puntate. «È un percorso lungo che ci dà una grande opportunità. Sarà divertente misurarsi con le cose che accadono e lo faremo gradualmente. È un brand nuovo. Nel serale partiamo con qualcosa nello zaino, ma sono fiducioso. Se la squadra funziona sono contento ecco» sottolinea Paolo Kessisoglu che ricorda il momento più complesso vissuto durante la pandemia. «Per me e Luca è stato difficile andare in onda senza pubblico - facevi una battuta e dall’altra parte non c’era nessuno - ma insieme con Mia siamo stati molto uniti».

Ospiti della prima puntata sono Sara Simeoni - ex saltatrice in alto olimpionica a Mosca 1980 e primatista mondiale, oggi opinionista TV e star sui social - e il cantautore Francesco Gabbani che presenterà il nuovo singolo. In ciascuna puntata sarà dato spazio allo sport con i commenti di Marco Mazzocchi e Federico Russo.

Del cast fanno parte anche Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso. La musica dal vivo avrà uno spazio importante grazie alla resident band composta dal Maestro Luca Colombo (arrangiamenti e chitarra), Federico Paulovic (batteria), Federico Malaman (basso), Andrea Pollione (tastiere) e Roberta Gentile (voce).