“Assunta, la regina del mare”, la tradizione campana a tavola

A soli 7 anni ha iniziato a frequentare il chiosco dei suoi genitori, che nel tempo si è trasformato in un ristorante chiamato "A figlia d‘’o marenaro", ovvero il nome d’arte di Assunta Pacifico, che torna su Food Network da mercoledì 5 giugno con la nuova stagione di "Assunta, la regina del mare". Sei nuove puntate in cui ci svela tutti i segreti per cucinare piatti di pesce e ricette tipiche della sua Napoli.

Le varietà da preferire in questa stagione?

«Durante l’estate ci sono tante varietà deliziose e ideali per cotture semplici e saporite. Per esempio, un pacchero al coccio con sugo di gallinella, o uno scorfano al forno con pomodorini».

Un primo piatto partenopeo?

«Lo spaghetto con le cozze, in versione bianca. Da maggio ad agosto, per le cozze è il miglior periodo in termini di rapporto freschezza e prezzo».

Quali sono i trucchi per la cottura perfetta?

«È importante non cuocere il pesce troppo a lungo, altrimenti diventa secco e stopposo. Una volta cotto, lasciatelo riposare per qualche minuto prima di servirlo, così la sua carne sarà più morbida e saporita».

Una preparazione con il pesce azzurro?

«Consiglio i pesci più piccoli, come le alici. D’estate mi fanno impazzire le alici alla pizzaiola (cotte al forno con pomodorini e origano, ndr), che per me racchiudono l’essenza della cucina mediterranea».

Per chi non ama i pesci con le spine?

«Scegliete pesci piatti, tipo la sogliola, la platessa, il rombo, il San Pietro, il pesce spada. Questi pesci hanno una lisca centrale e la carne si stacca facilmente».

E per fare colpo sugli ospiti?

«In 15 minuti si può cucinare un bell’astice con cui preparare una pasta deliziosa».

La novità di questa stagione sono le sue figlie, alle prese con i dolci...

«Le mie gemelle, Carmela e Maria, da sempre presenti al ristorante, si sono specializzate anche nella creazione dei dolci. E per loro, quello che accontenta tutti i palati è il semifreddo con fragole o limone».