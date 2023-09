Augusto Minzolini debutta con “Stasera Italia”

Dal 9 settembre il giornalista conduce le puntate del weekend Barbara Mosconi







Augusto Minzolini, lei debutta il 9 settembre alla conduzione di “Stasera Italia” nelle puntate del weekend.

«Di tv ne ho già tanta alle spalle, direttore del Tg1, ospite nei talk show, ma questa esperienza è nuova».

Che approccio avrà?

«Da una parte è intrigante, dall’altra preoccupa il cimentarsi con qualcosa che non si conosce».

Cosa la intriga?

«Essendo in diretta se mentre sei in onda arriva una notizia, devi sapere improvvisare».

La sua impostazione del programma sarà...

«Vorrei prendere quest’occasione per tentare di riflettere di più. Non tanto raccontare il passato, ma interrogarsi sul futuro: su quello che potrebbe accadere per la politica, l’economia e la politica estera».

Il pubblico del weekend che notizie si aspetta?

«L’elemento positivo è che nel weekend c’è un pubblico più tranquillo e disposto a seguire anche delle riflessioni».

Tanti anni nei giornali cosa le hanno insegnato?

«La carta stampata ha tempi più lunghi e ti porta all’approfondimento, in tv devi essere veloce, il conduttore deve dare il ritmo».

Quanto andrà avanti?

«Almeno fino alla prossima estate».

Anni fa il “minzolinismo” fece scuola.

«Bettino Craxi mi chiamava il “raccoglitore di cicche” perché a forza di raccogliere notizie qua e là ci tiravo su un pezzo. E questa curiosità mi è rimasta».