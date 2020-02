“Avanti un altro”, risponde Paolo Bonolis

In nove anni, nel suo quiz preserale su Canale 5, ha fatto centinaia di domande. Perché non farne alcune noi a lui?

07 Febbraio 2020 | 17:58 di Stefania Zizzari

In nove anni di "Avanti un altro!", il seguitissimo quiz preserale di Canale 5 che conduce con Luca Laurenti, Paolo Bonolis ha fatto centinaia di domande. Perché non farne alcune noi a lui?

Ma lei preferisce fare domande o rispondere?

«Sicuramente preferisco rispondere. Le domande me le faccio da solo».

Cosa si chiede?

«Ripercorro la giornata, la mia vita, guardo al passato o penso al futuro e mi interrogo, ma come tutti. Non vivo da solo: ho una famiglia con cinque figli e di domande te ne fai non solo per te stesso ma anche per loro».

Quali sono le domande più difficili?

«Quelle che riguardano le nostre scelte di vita. A ogni scelta corrisponde una rinuncia e ogni volta che scegli dovresti ponderare bene».

Ha dei momenti della giornata preferiti per fermarsi a pensare?

«Sì, quando c’è meno rumore attorno. Quando guido e quando sono a letto la sera».

Era un bimbo curioso?

«Molto».

Di quelli che chiedono sempre “perché”?

«No. Più che chiedere leggevo tantissimo, ero appassionato di tutto, ma soprattutto di Geografia e di animali».

Quindi cercava risposte nei libri.

«Sì, i miei genitori mi compravano non solo romanzi per la mia età, ma anche enciclopedie per bambini».

Una risposta che è stata illuminante per lei?

«Quando da ragazzo ho scoperto la meraviglia della Filosofia, che è un dialogo amichevole sugli argomenti fondamentali dell’esistenza. E questo mi ha sempre affascinato».

I suoi figli le fanno domande?

«Certo, ognuno in base alla propria natura, alle proprie curiosità e al proprio carattere».

Le più difficili?

«Quelle che hanno a che fare col comportamento e che riguardano come relazionarsi con gli altri. Tu puoi dare delle risposte in base alla tua natura e al tuo carattere, ma è difficile che possano soddisfare una natura e un’età diversa dalla tua. Allora cerchi di ricordare come eri da ragazzino e provi a dare loro consigli su come affrontare l’esistenza».

La domanda più difficile che ha dovuto fare a qualcuno?

«Perché l’hai fatto?».

Le domande più strane dei fan?

«“A Paole’ ti ricordi che ci siamo visti 20 anni fa una volta in autostrada all’autogrill?”».

A chi vorrebbe fare una domanda?

«Mi piacerebbe discorrere con persone dalle quali poter imparare. Mi hanno sempre appassionato il professor Umberto Galimberti, gli scrittori Alessandro Baricco e Stephen King, il regista Steven Spielberg e l’allenatore dell’Inter Antonio Conte. Ovviamente non è possibile, ma mi sarebbe piaciuto parlare con Leopardi o con Baudelaire… Ognuno ha un’esistenza fatta di cose che appartengono solo a lui, quindi diventa uno schiudersi di tesori».

Qual è la domanda più imbarazzante che le hanno fatto?

«“Com’è stata la tua prima volta?”».

Cosa ha risposto?

«“Non te lo dico manco morto!”».

C’è una domanda che le fa capire chi ha davanti?

«No. Capire l’altro è una sensazione, una questione di luce negli occhi, di chimica. Con le parole puoi mistificare ciò che sei, con lo sguardo no».