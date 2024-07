“Azzurro”, su Rai1 l’appuntamento estivo con Beppe Convertini

Il programma ci porta alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio costiero Antonella Silvestri







Torna su Rai1 l’appuntamento estivo con "Azzurro. Storie di Mare", il programma condotto da Beppe Convertini che ci porta alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio costiero. Dalle riviere pugliesi a quelle siciliane, dalla Campania al Lazio, dalla Sardegna alle Marche, dalla Toscana alla Liguria, Convertini, con la sua passione contagiosa e la sua conoscenza del mare, guiderà gli spettatori in un viaggio emozionante lungo i principali litorali italiani mostrando il fascino senza tempo delle comunità costiere, le loro tradizioni secolari, i mestieri antichi e la cucina tipica marinara.

Beppe, non è estate se non parte "Azzurro". Cosa la emoziona di più di questa nuova stagione?

«Ogni anno, questo è il quarto, mi arricchisco sempre di più. Starei ore e ore ad ascoltare le storie dei pescatori e della gente di mare che parla di quella vita che non c’è più e, soprattutto, di quei mestieri che sono in via di estinzione. La singolarità di questa edizione 2024 per me è stata perdermi negli occhi lucidi e nostalgici di quegli uomini che hanno speso tutta la loro vita in mare e che ora, per via della loro età, non possono più imbarcarsi come una volta».

Nella prima puntata dove ci porterà?

«A Otranto (LE), per vedere tutta la sua meravigliosa costa».

Quest’anno quali personaggi famosi avete incontrato durante le riprese?

«Orietta Berti che ci ha confessato di non avere mai amato particolarmente il mare ma che ha voluto che i suoi figli e nipoti lo frequentassero. Nelle sette puntate parleremo anche con Maninni, BigMama, Fred De Palma e Paola & Chiara che ci sveleranno aneddoti legati alle loro vacanze da bambini».

In alcune foto che lei ha pubblicato su Instagram di recente, c’è anche sua mamma Grazia…

«(Ride). Sono sempre con mamma quando si tratta di visitare i miei luoghi del cuore. Lei è bravissima a fare le orecchiette e lo vedrete anche nel programma...».

Il suo luogo del cuore?

«Savelletri (BR). Ogni estate andavo con mamma e papà. A pranzo mangiavo il panino imbottito preparato dai miei, dove dentro c’era di tutto. Ancora oggi a pensarci, mi viene l’acquolina in bocca».

Qual è la foto estiva che la fa sorridere ogni volta che la guarda?

«Ce ne è una che ritrae me, mia madre e le mie sorelle al mare nel Lazio. Mamma in quello scatto indossava un costume dai colori molto sgargianti ed era più grande della sua taglia. Lo avevamo comprato all’ultimo minuto io e le mie sorelle perché avevamo improvvisato una gita al mare e non avevamo niente da indossare…».

Chi è la persona che ha conosciuto per la prima volta in estate e che è diventata importante nella sua vita?

«Una carissima amica d’infanzia. Ci siamo conosciuti giocando sulla spiaggia e siamo diventati grandi scambiandoci confidenze e segreti».