“Bake Off Italia”, a settembre arriva la decima edizione

Si stanno girando le nuove puntate che andranno in onda su Real Time a partire dal 2 settembre Barbara Mosconi







Nel parco di Villa Borromeo d'Adda in Brianza si stanno girando le nuove puntate di "Bake Off Italia – Dolci in forno" che andranno in onda su Real Time (canale 31) a partire dal prossimo 2 settembre.

Quest'anno il programma più dolce della televisione, targato Bbc e prodotto da Banijay Italia, festeggia la sua decima edizione con 16 nuovi aspiranti pasticceri che dovranno combattere per 14 puntate tra golosità e ricette a sorpresa sotto l'occhio vigile dei tre giudici: Ernst Knam (il veterano presente dalla prima edizione), Damiano Carrara (è arrivato alla quinta stagione) e la new entry Tommaso Foglia (fresco debuttante appena nominato “Pastry Chef 2022” per Gambero Rosso).

A tirare le redini della gara c'è sempre lei, Benedetta Parodi («è bello anche fare la conduttrice e non cucinare!») che racconta: «Ormai quando entro nel tendone dove ci sono le postazioni dei concorrenti mi sento a casa. Questa edizione sarà un ritorno alle origini della pasticceria, in dieci anni c'è stato un percorso in crescendo, con torte spettacolari, bellissime da guardare, ma complicate, che poi non ti viene voglia di rifare. Ora torniamo alla tradizione, alle torte della nonna, quelle che anche chi guarda il programma da casa poi prova a fare da solo, vogliamo stimolare le persone a fare dolci. Il motto sarà: “Al sapore di casa”».