«Bake off Italia», cosa ci aspetta nella nuova edizione

30 Agosto 2018 | 17:02 di Simona De Gregorio

La sesta edizione di «Bake off Italia - Dolci in forno» si preannuncia piena di sorprese. Al timone del fortunato show, in partenza su Real Time (canale 31) venerdì 7 settembre, ritroviamo Benedetta Parodi. Al suo fianco, la giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, che dovranno incoronare il miglior pasticciere amatoriale d’Italia.

La più grande novità riguarda la location, ovvero Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB), un’aristocratica tenuta di campagna, costruita nell’800 su una cascina già esistente. Un’ambientazione che, quindi, rispecchia i due lati opposti della pasticceria: uno più tradizionale e popolare, l’altro più raffinato. Nella prima puntata potremo assistere ai supercasting: all’esterno dello storico tendone 32 aspiranti pasticcieri dovranno confrontarsi in imprevedibili sfide. Solo 16 di loro entreranno a far parte dei concorrenti ufficiali del programma.

E durante le puntate successive si daranno battaglia in tre gare: la prova creativa, sulla tradizione dolciaria legata ad antichi metodi; la prova tecnica, dedicata a dolci più eleganti, sofisticati e innovativi; la prova sorpresa, in cui dovranno confrontarsi con decorazioni e torte scenografiche. Non mancheranno le esterne, che si svolgeranno sul Treno del Bernina in Svizzera, a Forte dei Marmi in Toscana e a Lisbona in Portogallo.

«Quest’anno vi sorprenderemo ancora di più» promette Clelia d’Onofrio. «I concorrenti sono veri fenomeni, tutti pronti a raggiungere il top. Molti pensano che io sia buona come giudice ma è solo apparenza... E a chi sostiene, invece, che Knam sia il più cattivo dico che non è vero: tra tutti noi, è il più comprensivo».

Un’anticipazione delle tante sorprese? Dal 10 settembre, dal lunedì al venerdì alle 14.20, andrà in onda Bake off extra dolce. In ogni puntata Knam ci insegnerà a innovare dolci tradizionali come lo strudel e a non commettere errori nelle preparazioni. Damiano Carrara ci introdurrà alle scoperta dei dolci americani e insegnerà a Katia Follesa le basi della pasticceria. Renato Ardovino svelerà i trucchi delle decorazioni. E Clelia d’Onofrio offrirà consigli e soluzioni prendendo spunto dalle ricette di personaggi del cinema e della letteratura.