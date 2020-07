“Bake Off Italia”: da noi l’estate è davvero dolcissima

Al via le registrazioni del talent per pasticcieri di Real Time: ecco le prime immagini

23 Luglio 2020 | 12:12 di Solange Savagnone

Sono iniziate il 16 giugno, poco dopo la fine della quarantena, le riprese dell’ottava stagione di “Bake Off Italia - Dolci in forno”, il talent per aspiranti pasticcieri prodotto da Banijay Italia che andrà in onda a partire dal 4 settembre alle 21.20 su Real Time.

A condurlo è come sempre Benedetta Parodi, affiancata dai giudici Clelia d’Onofrio, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro da quest’anno si è aggiunta Csaba dalla Zorza, già protagonista di “Cortesie per gli ospiti”. Come vi mostriamo in anteprima in queste immagini realizzate a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), set del programma, non solo la sicurezza è sempre al primo posto (sanificazione quotidiana, dispositivi di sicurezza, test sierologici per tutti e così via), ma c’è anche una nuova scenografia ispirata a una casa di campagna ecologica e dai richiami tropicali che strizza l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin.