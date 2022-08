“Bake Off Italia”, ecco come nasce la nuova stagione

Benedetta Parodi e i tre giudici sono già all’opera per lo show di Real Time Barbara Mosconi







Nel parco di Villa Borromeo d’Adda, in Brianza, si girano le nuove puntate di “Bake Off Italia - Dolci in forno”, che andranno in onda su Real Time (canale 31) a partire dal 2 settembre. Quest’anno il programma più dolce della televisione, targato Bbc e prodotto da Banijay Italia, festeggia la sua decima edizione.

A disputarsi il titolo di “miglior pasticciere amatoriale d’Italia” sono arrivati 16 concorrenti che dovranno combattere per 14 puntate tra golosità e ricette a sorpresa sotto l’occhio attento dei tre giudici: Ernst Knam (veterano dalla prima edizione), Damiano Carrara (entrato alla quinta stagione) e Tommaso Foglia (debuttante con tanto di titolo di “Pastry Chef 2022” per Gambero Rosso).

Sul set di Bake Off Benedetta Parodi nella serra che ospita le 16 postazioni dei concorrenti. All’interno si muovono sette operatori che riprendono le fasi della gara. Le registrazioni, iniziate a maggio, si sono concluse a fine luglio. Il nuovo giudice Tommaso Foglia: «Al di là della tecnica e della competenza dico sempre: “Metteteci cuore e passione!”, è quello che può fare la differenza sul prodotto finale». Il camerino di Benedetta con tutte le opzioni per gli abbinamenti studiati dalla costumista Laura Grazioli. Sul tavolo si vede la tazza personalizzata per i momenti di relax. Il tendone ospita la regia e la produzione. I concorrenti, invece, sono nella struttura accanto che ricorda una serra (o un giardino d’inverno) e occupa 450 metri quadri: c’è voluto un mese per allestirla. Tra una prova e l’altra i concorrenti vivono “blindati” in un residence vicino alla Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Damiano Carrara. Il dolce dell’estate 2022? «La torta di nozze, l’ho studiata a lungo! Mi sono sposato il 9 luglio». Auguri! «Questa edizione sarà stupenda!» assicura Ernst Knam. «Buono? Cattivo? Sarò sempre uguale... Ai concorrenti ripeto: ascoltate e imparate».

A tenere le redini della gara c’è sempre Benedetta Parodi, sorridente e benevola, che ammette: «È bello anche fare la conduttrice e non dover sempre cucinare!». E poi racconta: «Quest’anno torniamo alla tradizione, alle torte della nonna, quelle che chi guarda il programma da casa poi prova a fare da solo, vogliamo stimolare le persone a fare dolci. Il motto sarà: “Al sapore di casa!”».

Perché tanta voglia di sfornare prelibatezze? «Penso che il pasticciere sia uno dei lavori più belli al mondo: se hai passione ti porta lontano» racconta Damiano Carrara, che oltre al suo Atelier di pasticceria a Lucca vanta una serie di locali negli Stati Uniti. Tra le novità c’è il giudice Tommaso Foglia: «Porterò nel programma le mie esperienze internazionali insieme con le mie basi di pasticceria tradizionale campana, ma soprattutto spronerò i concorrenti a mettersi in gioco prima con la testa e poi con le mani». Pochi ce la faranno, il pur severo Ernst Knam assicura: «Su 100 che iniziano 98 lasciano, ma quei due che rimangono normalmente sono molto bravi».