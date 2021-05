Bambini, a tavola! Lo chef Perbellini cucina per voi

"X bambini - Ricette dello chef Giancarlo Perbellini", al via sabato 22 maggio su Food Network alle 19.15 Giancarlo Perbellini Simona De Gregorio







Ben 24 proposte dolci e salate, tra primi, secondi e merende. Tutte dedicate ai bambini e facili da riprodurre in famiglia. A proporcele è lo chef Perbellini in "X bambini - Ricette dello chef Giancarlo Perbellini", al via sabato 22 maggio su Food Network alle 19.15.

«Si tratta di idee semplici, che incontrano il gusto dei piccoli, ma che rispondono anche alle esigenze dei genitori di mettere in tavola piatti sani e soprattutto veloci da preparare» dice lo chef, che ci fa qualche esempio: «I filetti di orata o di merluzzo sono ottimi cotti sotto il grill del forno per circa 5 minuti. Invece del pollo intero, scegliete la coscia disossata da preparare in padella con le patate. Mantecate il risotto con burro, parmigiano grattugiato e un po’ di ricotta affumicata e servitelo con ciuffi di cavolfiore crudo conditi con olio e sale».

Non mancano poi soluzioni per la merenda: «Con 50 g di latte, 50 g di cioccolato fondente al 55% e 20 g di pasta di nocciole si ottiene una crema da spalmare sul pan brioche».

E per avvicinare i bimbi alla cucina? «Iniziate dalla pasta sablé, con uova, burro, farina e zucchero: è molto plasmabile e i bimbi si divertono a farla».