Barbara Carfagna ci parla di web e tecnologia in “Codice – La vita è digitale”

Nella puntata d’esordio si è occupata di Metaverso. Già, perché per Barbara Carfagna il mondo di Internet è il suo mondo. Dal 2017, infatti, conduce "Codice - La vita è digitale", il programma di divulgazione scientifica, tecnologica e sociale in onda il venerdì in seconda serata su Rai1.

Barbara, per chi se la fosse persa, cos’è il Metaverso?

«Innanzitutto può rivedersela, insieme a quelle più recenti e delle precedenti edizioni, sul sito di Raiplay. Il Metaverso è un nuovo continente digitale, più coinvolgente, tra realtà virtuali e aumentate. Con lo sviluppo delle reti telefoniche 5G ne sentiremo parlare più spesso».

Il mondo Internet affascina sempre il pubblico televisivo?

«E gli ascolti lo dimostrano. La nuova edizione riprende la formula delle precedenti e incide sempre di più man mano che la gente acquista consapevolezza del mondo digitale in evoluzione».

E la sua passione per la tecnologia?

«Ho fatto studi umanistici. Ero un disastro con la tecnologia, a vent’anni non sapevo neanche giocare a Tetris, mentre mia sorella era bravissima. Poi ho accettato la sfida con me stessa. Mi sono interrogata su quanto il web possa cambiare la vita dell’uomo. Mi sono soffermata sui rischi per la sicurezza dei nostri dati e sugli attacchi degli hacker. Infine ho considerato un altro aspetto, quanto gli algoritmi possano influenzare le nostre scelte, pensiamo solo agli acquisti».

La sicurezza informatica rimane tra gli argomenti principali.

«Diciamo che è l’ideale filo conduttore fra le puntate del programma. Il 22 luglio parliamo delle piattaforme che raccolgono dati attaccabili, il 29 della società del falso e degli influencer creati al computer. A proposito: nel 2012 avevo fatto il primo servizio sugli influencer dei social e sul fatto che avrebbero stravolto la politica. Direi che avevo visto giusto!».