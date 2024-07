Barbara Carfagna riparte su Rai1 con “Codice”

La giornalista è stata tra le prime a raccontare in tv la rivoluzione digitale Tiziana Lupi







Barbara Carfagna è stata tra le prime a raccontare in tv la rivoluzione digitale. È nato così "Codice", che anche questa volta torna nella seconda serata di Rai1. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio. «Lavoravo al Tg1 e mi resi conto che tutto quello di cui mi occupavo, dalla cronaca all’economia, sarebbe stato travolto dall’avvento del digitale» ricorda la giornalista.

Da allora lei ha cominciato a parlare di Intelligenza Artificiale, Metaverso, criptovalute…

«Sì, anche perché quello che ci sembrava un futuro di là da venire in realtà era già presente in alcuni Paesi. Bastava prendere l’aereo e andare negli Stati Uniti, in Giappone o negli Emirati Arabi».

È sempre stata appassionata di questi temi?

«Non solo non avevo alcun rapporto con le nuove tecnologie, ma ero anche un po’ infastidita perché non ero capace di usarle. Quando ho capito che si trattava prima di tutto di una rivoluzione “umana” mi ci sono avvicinata con un approccio filosofico, quello dei miei studi, e ho conosciuto molti “smanettoni” che mi hanno insegnato cose strabilianti».

E anche lei è diventata un genio informatico?

«Magari! Se fossi una “smanettona” potrei accumulare una fortuna in Bitcoin (ride)».

Le nuove tecnologie, però, le usa…

«Ho cercato di resistere a Google Maps perché sono stata anche inviata di guerra e mi piaceva l’idea di sapermi orientare da sola, come avevo fatto in Africa. Poi mi sono arresa e ora senza le mappe digitali non trovo più nemmeno il supermercato!».

Si dice che l’Intelligenza Artificiale la utilizzeremo tutti...

«Presto avremo tutti il copilota IA nel cellulare che ci ricorderà gli appuntamenti, risponderà alle mail, leggerà i testi e ce li riassumerà fornendoci solo i dati che servono. Ci organizzerà anche le vacanze: basterà comunicarle i nostri gusti e lei ci fornirà le destinazioni migliori, gli itinerari più adatti e i voli più convenienti».