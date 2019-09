Barbara D’Urso ci aspetta a “Pomeriggio Cinque”

Torna tutti i giorni dal 9 settembre e la domenica (dal 15) si fa in due andando in onda di giorno e di sera con "Domenica Live" e "Live - Non è la d’Urso"

05 Settembre 2019 | 09:00 di Alessandro Alicandri

Il 9 settembre (alle 17.10 su Canale 5) riparte "Pomeriggio Cinque" e il 15 è la volta di "Domenica Live" e "Live - Non è la d’Urso", la trasmissione rivelazione della scorsa stagione. I tre programmi faranno quindi ritorno su Canale 5. Ma cosa li unisce? Il mondo di Barbara d’Urso! Immergiamoci allora in questo spettacolare universo.

IL CAFFEUCCIO Spesso a Pomeriggio Cinque Barbara arriva con tazzine e caffettiere regalate dai suoi fan. Il “caffeuccio” è il momento in cui si raccontano le notizie e le polemiche del giorno. Mentre i saluti sono sempre fatti “col cuore”.

LA BUSTA “CHOC” Sì, nel mondo di Barbara si scrive e si pronuncia alla francese. Il successo di "Live - Non è la d’Urso" nasce non solo per il racconto dei fatti di cui tutti parlano, ma anche per la capacità di indagare, discutere e fare notizia. Per esempio, nella spinosa vicenda del presunto futuro marito di Pamela Prati, Mark Caltagirone, sono spesso spuntate delle buste cosiddette “choc” con documenti esclusivi ed esplosivi.

GLI OSPITI Molti personaggi sono praticamente di casa nel suo salotto tv: Paola Caruso, Francesca Cipriani, Karina Cascella, ma anche Elia Fongaro, Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Ciacci. Spiritosi, a volte provocatori e sicuramente senza peli sulla lingua, funzionano perché sono così come si mostrano in tv. Prova ne è la “Cabina rossa”, dove gli ospiti fanno un piccolo bilancio della puntata in compagnia di Barbara, che si rivela sempre una “domatrice” sopraffina.

LE NOVITÁ "Pomeriggio Cinque" manterrà una forma simile a quella che conosciamo, ma con un allestimento rinnovato. "Live - Non è la d’Urso" cambia studio e si avvicina a quello di "Domenica Live" a Cologno Monzese. Così Barbara la domenica potrà andare in onda il pomeriggio e la sera con i suoi due programmi.