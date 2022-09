Barbara d’Urso torna al timone di “Pomeriggio Cinque”

Da lunedì 5 settembre tornerà a condurre il contenitore pomerdiano di Canale 5 Simona De Gregorio







Lo scorso giugno, nell’ultima puntata prima della pausa estiva, aveva salutato il pubblico di "Pomeriggio Cinque" così: «Io vado un pochino in vacanza, vi penserò tantissimo. I primi giorni di settembre siamo ancora qui per mesi, mesi, mesi, mesi, mesi, mesi e mesi». Detto, fatto. Barbara d’Urso da lunedì 5 settembre tornerà a condurre il contenitore pomerdiano di Canale 5.

E intanto si sta godendo gli ultimi giorni di ferie a Capalbio, in Toscana, tra sessioni di fitness, piscina, aperitivi in spiaggia con gli amici, condividendo con i fan i momenti della sua piacevole vacanza dove appare in splendida forma. E carica di energia per affrontare il talk che già dallo scorso anno è cambiato notevolmente, incentrandosi di più sull’attualità e sull’informazione. Anche se non mancherà lo spazio per il gossip e le buone notizie. Un’alternanza di argomenti, tra il serio e il leggero, che la d’Urso sa padroneggiare perfettamente, portando allegria e ironia nei momenti più spensierati del programma, ma sapendo gestire anche i fatti di cronaca con grande professionalità e facendo fronte a ogni imprevisto che la diretta può riservare. Per quanto riguarda i social, resta attiva la pagina Facebook dove vengono riproposte clip o i link delle puntate integrali.

Di pari passo col cambiamento di rotta del programma è andato il look della conduttrice, che nella scorsa stagione l’ha vista abbandonare le mise più grintose in favore di scelte più sobrie ma sempre elegantissime. Sia che sfoggi camicia bianca e pantaloni sia che punti su abiti dai toni più accesi, con uno sguardo rivolto alle ultime tendenze. Non resta quindi che aspettare lunedì 5 per scoprire quali idee stilose ci suggerirà questa volta.