Barbara Gallavotti e la sua “Quinta dimensione” su Rai3

Quattro nuove puntate per raccontare e approfondire il bisogno di conoscenza che ci accomuna. Nel corso di questa nuova edizione di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", al via su Rai3 sabato 15 aprile, Barbara Gallavotti analizza i progressi della scienza e della tecnologia nel campo della comunicazione, dell’alimentazione, delle relazioni e della creatività.

Con che cosa inizierà?

«La prima puntata partirà da Notre Dame di Parigi, in occasione del quarto anniversario dell’incendio che il 19 aprile 2019 l’ha gravemente danneggiata. Attraverso immagini inedite, vedremo come la cattedrale, grazie alla collaborazione tra artisti e ricercatori, stia rinascendo».

C’è qualcosa che la scienza non può spiegare?

«La religione. In quanto esseri umani abbiamo bisogno di spiritualità. La scienza serve a capire come va il mondo, la religione per i credenti può dare un senso alle cose».

Lei a quale quesito vorrebbe dare risposta?

«A come funziona il nostro cervello, il nostro pensare resta un grande punto interrogativo. Conosciamo i collegamenti tra i neuroni ma non sappiamo in che modo ci portino ad avere sentimenti, a creare...».

Segue gli altri programmi di scienza?

«Sì, e apprezzo che ognuno abbia il suo taglio. "Quinta dimensione" si differenzia perché è proiettata sul futuro ma spiega tutto il percorso che è stato fatto finora».

Per esempio?

«Parleremo di intelligenza artificiale, dell’evoluzione della biologia anche in campo medico. E di carne coltivata, ottenuta da cellule animali fatte moltiplicare. Una soluzione che forse potrebbe attenuare l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi».