“Battiti Live”, in prima serata su Italia 1

Il festival organizzato da Radio Norba ci farà ballare per sei prime serate Elisabetta Gregoraci, Maria Sole Pollio, Alan Palmieri a Battiti Live Giusy Cascio







Venite a ballare in Puglia? Ci saremo anche noi! Da martedì 4 luglio torna su Italia 1 l’appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più travolgente dell’estate. Arrivata alla 21a edizione, la manifestazione organizzata dalla celebre radio del Sud ha quest’anno noi di Sorrisi come media partner.

Dal 7 al 9 luglio saremo in Salento con tante iniziative. In televisione lo show, condotto per sei martedì da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con Mariasole Pollio porterà il grande spettacolo nelle calde sere d’estate fino ad agosto inoltrato.

Come sempre, faremo il pieno di hit. In cartellone ci sono infatti 100 artisti che rappresentano il meglio sulla scena, per tutti i gusti: Annalisa, Orietta Berti e Fabio Rovazzi in duo, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Fedez, Francesco Gabbani, The Kolors, Elettra Lamborghini, Madame, Marco Mengoni, Negramaro, Nek, Paola e Chiara, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga, Sangiovanni e molti altri... Lo spettacolo è arricchito dalle esibizioni di un corpo di ballo d’eccezione, formato da allievi e professionisti della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, guidati da Federica Posca e in cui spicca Mattia Zenzola, il vincitore dell’ultima edizione del talent.

Sorrisi vi aspetta nel bel Salento

Quest’anno Sorrisi è media partner di “Battiti Live” e sarà presente con un suo spazio nei momenti caldi della manifestazione. Dopo la prima tappa a Bari, andremo a Gallipoli dal 7 al 9 luglio. Volete venirci a trovare? Vi diamo appuntamento in piazza Aldo Moro, per tanti incontri e momenti divertenti.