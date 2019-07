“Battiti Live”, dietro le quinte dello show musicale di Italia 1

31 Luglio 2019 | 14:15 di Francesco Chignola

Per il terzo anno consecutivo la musica dell’estate ha trovato una casa su Italia 1 grazie a “Battiti live”, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci insieme con il direttore artistico Alan Palmieri di Radionorba.

L’evento, in realtà, è nato nel lontano 2003 e in Puglia, la regione che lo ospita, è da allora il più atteso della stagione. Dal 2017 è poi approdato su Italia 1 trasformandosi in una “festa nazionale”.

Quest’anno le città coinvolte sono state Vieste, Brindisi, Trani, Gallipoli e Bari. Sul palco si sono alternati decine di artisti, in particolare gli autori dei cosiddetti “tormentoni”.

Noi di Sorrisi ci siamo intrufolati dietro le quinte e abbiamo scoperto che anche nel backstage il clima è sereno e festoso. E il calore del pubblico pugliese riesce a fare la differenza.

“Battiti live” intanto va verso la sua conclusione: l’ultima puntata si vedrà su Italia 1 mercoledì 7 agosto. Ma non finisce qui: a fine estate andrà in onda il meglio di questa scoppiettante edizione.