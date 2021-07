“Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci: «Stavolta ve lo do io il tormentone!»

torna al timone di Battiti Live su Italia 1 e debutta come cantante con “Anno zero“ #

Elisabetta, che fa, si è messa a cantare?

«Da cinque anni con Alan Palmieri conduco “Battiti Live”, dove si parla di musica e si ascoltano tante canzoni. Alan mastica musica da quando era bambino. Siamo molto amici e durante il lockdown ci sentivamo spesso. Un giorno mi ha detto di aver scritto per gioco un brano e mi ha chiesto se volevo collaborare...».

Il brano in questione s’intitola “Anno zero” e si sentirà parecchio durante la nuova edizione di “Battiti Live”, presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba: cinque serate, dal 13 luglio su Italia 1, con la colonna sonora dell’estate 2021 sullo sfondo delle bellezze artistiche e naturali pugliesi, dal Gargano a Santa Maria di Leuca.

Così lei si è lanciata...

«All’inizio avevo detto di no, cantare non è il mio mestiere, ma poi ho sentito il brano e mi piaceva molto, parlava di voglia di libertà e di rinascita, poteva funzionare. Mi sono fatta aiutare da alcuni coach di canto ed è andata bene».

I coach cosa le hanno detto?

«Che potrei continuare a studiare, ho un bel timbro di voce. Ma non è che ora voglio diventare una cantante! Continuerò con il mio mondo, con le cose che mi piace fare, ossia la conduzione, i film, la televisione».

Il pezzo è un reggaeton, un classico ritmo estivo.

«Sì, e come in tante hit estive c’è voglia di spensieratezza, di libertà, di divertimento dopo questo lockdown. Un pezzo così ti mette di buonumore».

Sul palco quali saranno i “battiti” dell’estate 2021?

«Saranno dei “battiti” pazzeschi, anche i cantanti che vengono a esibirsi hanno tanta voglia di rinascita. E poi c’è un cast internazionale, ci sono grandissimi ospiti e tutti i tormentoni dell’estate. Questo programma parla di “battiti” di cuore perché arriva al cuore della gente».

Siamo ancora a inizio stagione, ma a lei quale pezzo fa battere il cuore?

«A parte il mio brano “Anno zero”? Ovviamente il tormentone di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. E mi piacciono molto anche il pezzo di Alessandra Amoroso e quello di Nek».

Che effetto fa tornare a uno spettacolo dal vivo con il pubblico?

«L’effetto più bello del mondo. Chi fa questo lavoro ha sofferto molto in questo periodo e ora c’è voglia di normalità, di sentire il calore della gente. Per me tornare sul palco è stato rigenerante. Anche se io ho più o meno sempre lavorato».

Lo scorso inverno, mentre eravamo tutti chiusi in casa, lei era chiusa... nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Ha resistito 85 giorni.

«Io ho fatto il percorso previsto, da settembre a dicembre. All’inizio, infatti, il programma doveva finire il 7 dicembre e poi è stato allungato. È stata un’esperienza molto forte e dura che mi ha dato tanto, e continua ancora a darmi tanto».

Lei era già molto conosciuta prima di partecipare, cosa le ha aggiunto?

«Io ho sempre lavorato in tv, ero già famosa, avevo solo da perdere, eppure non pensavo di essere così amata. Ma soprattutto il “Grande Fratello” mi ha dato la possibilità di farmi conoscere da un pubblico diverso. Qui in Puglia mi hanno accolto con lo striscione: “Da Cinecittà a Battiti Live”. In questi mesi sono nate pagine dedicate a me sui social, mi hanno inondato di lettere, regali, quadri, fiori, tazze con frasi iconiche».

Iconiche?

«Alcune frasi che ho detto nella Casa sono diventate un cult. Tipo: “Ma cosa ne sai???” quando me la sono presa con Antonella Elia».

C’è stato un momento in cui ha pensato: «Chi me l’ha fatto fare?».

«No, anche se là dentro ovviamente hai momenti di sconforto. Mi mancava molto mio figlio, ma quando decido di fare una cosa la faccio e, nel bene e nel male, la porto avanti».

La prima cosa che le ha detto suo figlio Nathan Falco quando vi siete rivisti dopo tre mesi?

«“Mi sei mancata tanto”! Gli avevo scritto delle lettere, volevo che le leggesse mentre non c’ero per sentire il mio calore. Ma quest’anno, per via del Covid, noi concorrenti avevamo la possibilità di parlare al telefono con i nostri figli».

Ammetta: suo figlio la apprezza di più sul palco di “Battiti Live”.

«Mio figlio non è di grandi parole, ha capito il lavoro che fa la mamma e perché spesso sono via. A “Battiti Live” gli piacciono i cantanti, più che seguire me lui mi accompagna volentieri per vedere i suoi beniamini musicali».

Che programma le piacerebbe fare in questo momento della sua vita?

«Avevo sempre sognato di fare una trasmissione musicale e lo sto facendo, mi piacevano i programmi comici e ho condotto “Made in Sud” per dieci anni. Ora mi piacerebbe avere uno spazio in tv dove puoi parlare con le persone, dove ci sono storie vere, emozioni. Un talk show emozionale».

Farebbe l’opinionista al “Grande Fratello”?

«Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose, o meglio a volte sì e a volte no, e lì bisogna esserlo sempre».