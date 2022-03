“Battiti live” in quattro serate speciali

Tanta musica (da vedere e ascoltare) su Italia 1. A presentare Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis Simona De Gregorio







Alcuni famosi artisti italiani si esibiscono in un concerto speciale, su una nave che tocca quattro città del Mediterraneo (Palermo, La Valletta, Barcellona e Marsiglia). È “Battiti live presenta MSC Crociere - Il viaggio della musica”, quattro serate al via giovedì 31 marzo su Italia 1. Il cast spazia da Noemi a Sangiovanni, da Tommaso Paradiso a Irama, che cantano e si raccontano.

A presentare sono invece Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis, che rivelano a Sorrisi la loro passione per ritmi e sonorità. «Apprezzo che i nuovi artisti suonino uno o più strumenti e scrivano i testi» dice Elenoire. «E adoro questo progetto: in passato ho condotto tanti programmi musicali, come “Jammin” e “Tribe Generation”. Per me è un ritorno alle origini».

Anche Nicolò svela una grande passione personale: «Con la musica ho un rapporto di amore e dedizione. Suono il pianoforte fin da piccolo e negli ultimi cinque anni mi sono avvicinato alla batteria. La musica ai giorni nostri è molto democratica, grazie alla tecnologia e ai social tutti hanno la possibilità di farsi conoscere. Mi piace andare alla scoperta di artisti emergenti, anche se i miei “classici” sono Black Eyed Peas, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. Il mio brano preferito però è “Attenti al lupo” di Dalla. Papà me lo cantava quando rientrava a casa la sera prendendomi in braccio».» Ed Elenoire? «“My way” di Sinatra e “Perfect day” di Lou Reed». Cosa ci dobbiamo aspettare? «La musica è anche spettacolo, e qui non mancherà!» conclude Elenoire.