«Battiti Live»: la musica scende in piazza e arriva su Italia 1

26 Luglio 2018 | 10:30 di Paolo Fiorelli

Emma, J-Ax, Ermal Meta, Fabrizio Moro... E ancora: Noemi, Giusy Ferreri, Ghali, Francesca Michielin, Loredana Bertè, Mario Biondi, Luca Carboni, Benji & Fede, Lorenzo Fragola.

È quasi infinita la lista degli artisti che parteciperanno a «Battiti Live», la rassegna itinerante di musica che si svolge nelle piazze più belle di Puglia e Basilicata. Nata 16 anni fa da una iniziativa di Radionorba, la manifestazione è cresciuta costantemente fino a diventare un appuntamento imperdibile dell’estate musicale italiana.

Queste le tappe delle cinque puntate: Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari. A salire sul palco per presentare gli artisti saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri (direttore artistico di Radionorba). Per Elisabetta è la seconda esperienza dopo il fortunato esordio della scorsa estate; Alan invece è al timone dello spettacolo fin dalle primissime edizioni. A loro si aggiungono due personaggi molto amati dal pubblico più giovane: il deejay Gabry Ponte farà ballare tutta la gente in piazza (e anche quella davanti alla televisione), mentre Mariasole Pollio (una «webstar» seguita da centinaia di migliaia di followers in rete) darà voce al pubblico presente sotto il palco.



Dal 2 agosto in prima serata su Italia 1.