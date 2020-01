“Bear Grylls – Celebrity Edition” passa anche dall’Italia

Nel nuovo programma in onda su National Geographic, ogni settimana un ospite diverso affronterà sfide al limite dell'impossibile

20 Gennaio 2020 | 14:30 di Giulia Ausani

Martedì 20 gennaio su National Geographic arriva "Bear Grylls: Celebrity Edition", nuovo programma in cui il conduttore esperto di sopravvivenza guiderà alcune celebrità di Hollywood in mezzo alla natura e ad ambienti ostili.

Bear Grylls porterà due ospiti anche in Italia: la modella e attrice Cara Delevingne e l'attore Armie Hammer infatti saranno protagonisti di due puntate in Sardegna, tra cascate e immersioni. Tra gli altri protagonisti, anche l'attrice premio Oscar Brie Larson, che dovrà affrontare la giungla e tuffarsi da un elicottero in acque infestate dagli squali.

Ogni settimana seguiremo le avventure di un nuovo ospite, tra cui Alex Honnold, Bobby Bones, Channing Tatum, Dave Bautista, Joel McHale, Rob Riggle e Zachary Quinto.