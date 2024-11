Belén Rodríguez conduce “Amore alla prova”

Quattro coppie che attraversano una crisi matrimoniale si mettono in gioco per capire se il loro rapporto è recuperabile o è giunto al capolinea Simona De Gregorio







Quattro coppie che attraversano una crisi matrimoniale si mettono in gioco per capire se il loro rapporto è recuperabile o è giunto al capolinea. Una sorta di esperimento sociale che approda su Real Time (canale 31) da mercoledì 20 novembre in "Amore alla prova – La crisi del settimo anno". Al timone del programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery c’è Belén Rodríguez, affiancata dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello. Tutte le coppie partecipanti si scambieranno i coniugi tra loro. E ognuno avrà, quindi, la possibilità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner affrontando una vera e propria convivenza.

Il compito di Belén sarà seguirli in questo percorso, raccontando le loro dinamiche. E rappresenterà per tutti una compagna di viaggio, una complice, pronta ad ascoltare i loro stati d’animo, a consigliarli e a supportarli. La dottoressa Augello li seguirà invece sotto il punto di vista terapeutico, con incontri e attività. Così, nel corso delle cinque puntate, le nuove coppie avranno modo di sperimentare la quotidianità con un compagno diverso, in modo da vedere il rapporto a due sotto un altro punto di vista.

Durante tutta la durata dell’esperimento i “veri” coniugi vivranno senza avere alcun contatto, infatti non potranno sentirsi né confrontarsi. Solamente al termine delle settimane di convivenza, le coppie si troveranno di fronte alla scelta finale: continuare la propria storia insieme oppure separarsi definitivamente alla ricerca di una nuova vita.