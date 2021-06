“Belle così”, il nuovo programma con Sabina Stilo

Dalla politica allo sport, dalla cultura all’imprenditoria, nove donne che rappresentano il loro settore si raccontano su Raidue Sabina Stilo Simona De Gregorio







Dalla politica allo sport, dalla cultura all’imprenditoria, nove donne che rappresentano il loro settore si raccontano nel nuovo programma di Raidue "Belle così", in partenza lunedì 7 giugno. A raccogliere le loro testimonianze è Sabina Stilo, che in passato abbiamo visto in diverse trasmissioni come "Bellezze al bagno" e "Mille lire al mese".

«Sono molto felice di tornare in tv con un programma dedicato alle donne, che rappresentano la colonna vertebrale della società» dice la Stilo, che nella prima puntata incontrerà Emma Bonino, Giusy Versace e l’imprenditrice sociale Nicoletta Cosentino. «Tre protagoniste le cui storie sono accomunate da un grande tema che fa da filo conduttore: il superamento delle “avversità”» continua Sabina.

Sabina, anche lei ne ha superate tante?

«Sì. Sono andata via di casa molto giovane per inseguire il sogno di fare spettacolo. Ho rinunciato a proposte che non mi appartenevano. E quando sono diventata mamma ho messo da parte tutto per dedicarmi alle figlie».

Qual è il suo modello di riferimento femminile?

«Sembra scontato, ma è mia mamma: ha sempre incoraggiato le mie passioni standomi vicina. E mi ha dato gli strumenti per affrontare la vita».

E lei in che modo l’affronta?

«Credo di essere una persona forte e positiva, che non si abbatte mai davanti alle difficoltà».

Una donna che le piacerebbe incontrare?

«Julia Roberts. Una donna che ha sempre fatto scelte ponderate, attiva, solare, molto discreta».

Come deve essere una donna “bella” secondo lei?

«Intelligente, curiosa, ironica, tenace. E deve trasmettere emozioni attraverso gli occhi!».