“Belve”, Francesca Fagnani: «Macché feroce, io sorrido mentre faccio le domande»

Dopo la promozione come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amedeus e Gianni Morandi, arriva un altro riconoscimento per Francesca Fagnani: il suo programma “Belve” lascia la seconda serata di Rai2 e dal 21 febbraio va in onda alle 21.20 con cinque nuove puntate.

Contenta del passaggio in prima serata?

«Molto, soprattutto per l’orario che è più facile per il pubblico, anche se RaiPlay (la piattaforma streaming della Rai, ndr) ci ha aiutato molto nell’ultima stagione. La prima serata è una certezza come orario di partenza».

E ora metterà sotto torchio tre personaggi e non più solo due. Si stancherà?

«Mi sfiancheranno».

Questo la farà diventare più “feroce” o più “clemente”?

«Io non sono assolutamente feroce, faccio le domande con il sorriso. Ma certo, lo stile delle mie interviste è questo».

Che cosa porterà di Sanremo a “Belve”?

«Sono programmi diversi. Mi porterò dietro solo la grande energia che mi ha regalato quell’esperienza».

Intervisterà qualcuno dei cantanti?

«Anna Oxa sicuramente, lei non delude mai».

Ad Amadeus e Gianni Morandi quale domanda da “belva” farebbe?

«Non l’anticipo. Vediamo se ci saranno, ci sto lavorando. Sarebbe un onore averli, ma separatamente».

Chi saranno gli ospiti?

«Uomini ma soprattutto donne che provengono dal mondo dello spettacolo, del cinema, della politica, della musica e dello sport».

In prima serata cambierà lo stile delle sue domande acute e pungenti?

«Non mi pongo il problema della fascia oraria, lo stile è identico e non mi è stato chiesto di cambiarlo. Il format semplicemente si arricchisce. Ho uno studio bellissimo, tutto nuovo, importante, con il pubblico, e la regia di Matteo Forzano. La grafica invece è sempre la stessa ed è allusiva al graffio di un artiglio».

È felice delle parodie che di lei fanno Fiorello in “Viva Rai2!” e Vincenzo De Lucia all’interno di “Stasera tutto è possibile”?

«Vincenzo è di una bravura esagerata, un vero talento. A Fiorello, poi, che cosa gli vuoi dire? Per me il loro è un regalo, un omaggio enorme».

Chi la diverte di più?

«Entrambi, tantissimo. Sono talmente diversi: uno fa un’imitazione eccezionale e l’altro una parodia. Mi ci ritrovo appieno».

A Ubaldo Pantani è stato affidato l’intermezzo comico tra un’intervista e l’altra di “Belve”. Non è che pure lui farà una sua parodia?

«Non credo. È un artista libero di fare ciò che crede, ma non è prevista la mia parodia. Saremmo troppe nella stessa stanza (ride)».

Oltre a lui ci saranno delle nuove promesse della risata. Chi sono?

«Talenti comici che mi piaceva portare in famiglia: li ho scelti dopo averli visti sul web perché osservo sempre quello che succede in rete».

Quante “belve” si nascondono dietro il suo sorriso?

«Tutto lo zoo».

Cambia “animale” a seconda dei giorni e anche dell’umore?

«Come ognuno di noi. Ci sono giornate in cui ti senti più energico e altre meno, abbiamo tutti diverse sfumature».

Scelga un animale, il più rappresentativo della sua personalità.

«Il cane, un Jack Russell, perché conosco la razza».

La volta in cui è stata più irriverente durante un’intervista?

«Non c’è un momento particolare, di base ognuna è un contradditorio. Se percepisco che l’intervistato dice una cosa in cui non crede, divento insistente».

Qualcuno l’ha mai fatta innervosire?

«Non è mai capitato di perdere le staffe, faccio le domande e do all’ospite la libertà di avere le reazioni che ritiene».

Cosa deve avere un personaggio per attirare la sua curiosità?

«Mi piacciono quelli che hanno successo (o sbagliano) per merito o per colpa loro».

Chi le ha dato più soddisfazione?

«Ogni intervista che faccio dico che è la migliore, invece poi mi smentisco. Non saprei fare una graduatoria, tutti gli ospiti ti portano e ti lasciano qualcosa».

A casa sua chi comanda: lei, il suo compagno Enrico Mentana o le vostre due cagnoline Cavalier King, Nina e Bice?

«I cani, senza ombra di dubbio. Dettano la scaletta della giornata. Viviamo in funzione dell’amore che ci chiedono».

Che cosa ama di loro?

«La generosità e gratuità del loro affetto. Ti danno molto più di quello che gli arriva».

Ha un lato “tenero” da scoprire?

«Come tutti. Nella vita privata ho più fragilità che in quella professionale».

E quello più selvaggio in che ambito lo mostra?

«Al mattino, quando esco in tuta con i cani. Ogni tanto mi dimentico di fare un passaggio allo specchio».