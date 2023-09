“Belve”, le nuove interviste di Francesca Fagnani

Il programma di Rai2 è al via in prima serata il 26 settembre con la nuova edizione Giusy Cascio







Nel promo in cui si “sdoppia” e discute dei temi di attualità accanto al comico Vincenzo De Lucia che la imita («Ma allora è vero che sei la parte migliore di me?»), Francesca Fagnani accentua la nota di leggerezza nel suo "Belve", il programma di interviste su Rai2, al via in prima serata il 26 settembre.

Ma lo spot è un piccolo spoiler: oltre ai faccia-a-faccia imprevedibili con i personaggi di spicco della cronaca, del costume, dello spettacolo e della politica, infatti, quest’anno entra nel cast fisso della trasmissione l’imitatore che ci ha divertito anche con le sue irriverenti versioni di Maria De Filippi, Ornella Vanoni, Mara Venier...

E c’è di più. Oltre a De Lucia, ci sono anche dei momenti in cui attrici e attori, amici della giornalista come Valerio Lundini, proporranno momenti ironici, ma non solo: faranno monologhi e performance in cui potranno dire e fare di tutto, in libertà. Lo show si rinnova anche nella scenografia, che accoglie un ampio pubblico in uno studio dai colori più accesi e “graffianti” che ben si sposano con i faccia-a-faccia che restano il cuore della trasmissione.

Le interviste si aprono come di consueto con la domanda di introduzione: «Che belva si sente?». Nel suo quadernino rosso Francesca Fagnani custodisce tanti spunti segreti per incalzare l’ospite che siede sullo sgabello di fronte a lei. E alcuni punti interrogativi di rito aprono scenari sorprendenti. Tra i più tosti: «Un difetto che si riconosce?». Gli ospiti della prima di cinque puntate sono Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. E anche per le restanti serate la conduttrice ha in serbo nomi di peso. Tra gli altri, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto di Savoia.