Benedetta Rossi conduce “Ricette d’Italia” su Real Time

Quattro cuochi dilettanti si sfidano a coppie proponendo ciascuno una ricetta sul tema della puntata, dalla pasta fresca ai dolci. Ad affiancarli e aiutarli è la padrona di casa Benedetta Rossi, mentre a giudicare il piatto migliore sono gli chef Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio. Succede nel nuovo show culinario "Ricette d’Italia - Piatti in tavola", dal lunedì al venerdì su Real Time.

Benedetta, ogni puntata è dedicata a un tema culinario. Quale è più nelle sue corde?

«La pasta e i fritti, colonne portanti della cucina delle Marche, dove vivo. Dai vincisgrassi, una specie di lasagna, alle olive ascolane».

A lei chi ha insegnato a cucinare?

«Mia nonna, mia mamma e zia Giulietta. Uno dei segreti più preziosi che mi hanno rivelato riguarda la pasta frolla: la frolla all’olio è più elastica di quella al burro e non ha neanche bisogno di tempi di riposo».

Un piatto legato alla sua infanzia?

«Le polpette al sugo con il macinato misto, uovo, pangrattato, formaggio grattugiato, latte e prezzemolo tritato. Anche il sugo è semplice, con passata di pomodoro e soffritto di carota e cipolla».

Qual è la prima ricetta che ha preparato?

«Un dolce al cucchiaio: la delizia al cocco! Un dessert senza cottura, a base di crema di latte al cocco e savoiardi».

La pietanza che gli amici le chiedono spesso?

«Le uova in trippa! È un piatto della tradizione contadina marchigiana, in cui una frittata di uova viene tagliata a striscioline passate poi in un sugo di pomodoro e cipolle».

Un piatto “salva-cena”?

«Le torte salate: basta un rotolo di pasta sfoglia pronta da farcire con tutto ciò che abbiamo in frigo, dalle verdure ai formaggi e ai salumi. Oppure le scaloppine di pollo in padella, pronte in pochi minuti. Basta infarinare il petto di pollo, farlo rosolare in padella in un filo d’olio e sfumarlo con vino bianco. A fine cottura si aggiunge la provola (o un altro formaggio filante) e la si fa sciogliere sulla carne».

Nella sua dispensa non manca mai...

«L’occorrente per piatti semplici, veloci e versatili. Ho sempre qualche rotolo di pasta sfoglia, le uova, la farina e il lievito. E poi erbe e spezie, con la frutta e gli ortaggi del mio orto».

Gli elettrodomestici e utensili indispensabili in cucina?

«La friggitrice ad aria. Funziona all’incirca come un fornetto ventilato ma consuma meno corrente e consente un’ampia varietà di cotture. E poi il mixer, il frullatore a immersione, le fruste elettriche e a mano: velocizzano tutti tante ricette».