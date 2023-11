Benedetta Rossi torna con “Fatto in casa per voi”

Direttamente dalla cucina della sua cascina nelle Marche, Benedetta Rossi torna con tante ricette e preziosi consigli per piatti semplici e gustosi. L’appuntamento è con "Fatto in casa per voi", al via da sabato 4 novembre alle 14.45.

Che cosa ci proporrà?

«Ci saranno tante ricette con la zucca. E vi suggerisco la vellutata, pronta in meno di mezz’ora: si fa cuocere la zucca a pezzetti coperta con acqua, poi si frulla direttamente in pentola con il frullatore a immersione. Si aggiunge la ricotta, si frulla di nuovo, si aggiusta di sale e pepe ed èpronta da gustare accompagnata da crostini».

Altri ingredienti di stagione da sfruttare?

«I funghi, perfetti per mille ricette: nel risotto, per condire le pappardelle o la polenta. Ottimi anche per piatti come gli champignon fritti, le polpette di ricotta e funghi o le crepes salate».

Una ricetta velocissima e facile?

«La frittata di patate o cipolle e zucchine, magari con l’aggiunta di cubetti di pancetta o speck».

Una specialità marchigiana da provare?

«Il ciauscolo, un insaccato morbido di suino aromatizzato, da spalmare sul pane tostato».