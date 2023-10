Bentornati al “GialappaShow”!

Otto nuove puntate adesso (e altre otto in primavera) con tanti comici vecchi e nuovi Barbara Mosconi







Torna su Tv8 e Sky Uno il “GialappaShow”. Si riparte lunedì 16 ottobre. Al comando i due “Gialappi” Marco Santin e Giorgio Gherarducci, le cui voci scandiscono arrivi e partenze di comici, cantanti, ospiti, sketch e filmati.

«Le prime otto puntate sono state un “brodino”, quest’anno ne faremo otto adesso e otto in primavera. Sarà una continuazione con qualche novità, non ci piace ripeterci troppo» dice Gherarducci. Al centro del palco, vedremo ancora il Mago Forest in veste di conduttore: «Michele è imprescindibile: noi ci divertiamo con lui e lui si diverte con noi». Anche in questa edizione sarà affiancato in ogni puntata da una co-conduttrice diversa. La prima sarà Ellen Hidding.

C’è, intanto, qualche novità negli sketch. Spiega Giorgio: «Abbiamo chiesto a ogni comico che ha già partecipato almeno un personaggio nuovo». Ubaldo Pantani non farà più Bruno Barbieri, ma sarà Flavio Insinna protagonista del format “4 Funerali”. Marcello Cesena e Simona Garbarino gireranno nuove puntate della serie “Sensualità a corte”, ma stavolta «Madreh vorrà partecipare a “X Factor”». Brenda Lodigiani, l’immancabile androide Ester Ascione, si trasformerà nella cantante Annalisa. Poi lei e Alessandro Betti «faranno due cantanti lirici che si odiano». Tra i nuovi personaggi, ci sarà l’inviato da improbabili Festival del cinema (Stefano Rapone), l’allenatore di squadre giovanili (Antonio Ornano) e una parodia della cantante Madame (Valentina Barbieri). Entrano nel cast Gigi e Ross, Fabrizio Casalino, Edoardo Ferrario e Alessandro Bianchi. «Noi siamo sicuri del talento di tutti i comici con cui abbiamo lavorato e lavoriamo, poi è il pubblico a dire ogni volta: “Questo è una rivelazione!”» conclude Giorgio.