Benvenuti al “Bar Stella” di Stefano De Martino

Stefano De Martino torna dal 28 dicembre per quattro seconde serate su Rai2 e stavolta lo fa con un programma tutto suo, ideato e scritto appositamente per lui. Il titolo è "Bar Stella" ed è lo stesso nome del bar fondato dal suo bisnonno cento anni fa a Torre Annunziata (Napoli). Ricostruito per l’occasione il più possibile somigliante a quello originale grazie alle foto d’epoca e con dei veri “cimeli” di famiglia: una ricevuta, un autografo, una vecchia immagine, una pala per fare il gelato.

«Con Riccardo Cassini volevamo scrivere una cosa assieme e il bar Stella fa da scenario alle idee folli che ci sono venute» racconta De Martino. «Da bambino ci ho trascorso le mie giornate, prima e dopo scuola, giorni festivi compresi» riprende De Martino. «Mio padre, mia madre, mio nonno, i miei zii lavorano tutti lì». E in questo luogo pieno di ricordi ora “ritorna” nel ruolo di gestore, affiancato da un gruppo di curiosi personaggi, che vedete nelle foto sotto. «Anche loro sono ispirati a personaggi realmente esistiti. Uno scenario a me familiare e probilmente a tutti quelli che hanno vissuto l’atmosfera di un bar negli anni Ottanta o Novanta». E non è tutto: completano lo show chiacchiere, intrattenimento e tanta musica grazie alla Disperata Erotica Band. «Cantiamo un po’ tutti e quindi anche io. Ballare? No, non mi esibisco. Diciamo che mi muovo a tempo...» conclude sorridendo.