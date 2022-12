Benvenuti allo show chiamato Duomo

Dalla Fabbrica che lo cura da 635 anni alle sculture più strane, dalla Madonnina ai marmi: quante curiosità! Il Duomo di Milano Paolo Fiorelli







Avete mai visto la Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria? Certo che sì. Se siete in dubbio la chiameremo col suo nome più comune: il Duomo di Milano! Che poi è anche il titolo di un docufilm che Focus (canale 35 del digitale terrestre) trasmetterà in due prime serate mercoledì 7 (giorno di sant’Ambrogio, il patrono di Milano) e 14 dicembre. Noi di Sorrisi intanto vi anticipiamo alcune delle tante curiosità su questo maestoso monumento...

Che lavoro!

A occuparsi della manutenzione e della promozione della cattedrale (che necessita di 110.000 ore di lavoro all’anno solo per i restauri!) è la Veneranda Fabbrica del Duomo. Fondata nel 1387, non ha mai smesso di funzionare: è quindi attiva da ben 635 anni. Il suo attuale presidente è Fedele Confalonieri.

Proverbiale

L’“eterna” attività dell’istituzione ha fatto nascere un tipico modo di dire milanese: «L’è longh come la fabbrica del Domm», per intendere qualcosa di interminabile.

All’asta

Il primo artefice del Duomo fu il signore di Milano Gian Galeazzo Visconti, che nel 1386 invitò la cittadinanza a contribuire all’opera. Per finanziare la costruzione i milanesi erano soliti donare anche i loro vestiti. Questi venivano messi all’asta e il ricavato era usato per la Fabbrica.

Gratis

L’espressione “mangiare a ufo” (cioè gratis) viene dalla scritta “Ad UFA”, ovvero “Ad Usum Fabricae Ambrosianae”, che permetteva di non pagare dazi a chi trasportava materiale destinato al Duomo. E a chiunque lavorasse per la Fabbrica era garantito un pasto caldo.

La più grande

Quando fu costruito il Duomo era la chiesa più grande del mondo per dimensioni interne (poi fu superato da San Pietro a Roma). Resta comunque la chiesa gotica più grande del mondo.

Stracci antibombe

Al fianco della “Madonnina” c’è un’alabarda che in realtà è un parafulmine. Durante la Seconda guerra mondiale la statua dorata fu ricoperta di stracci per evitare che i suoi riflessi potessero attrarre l’attenzione dei bombardieri in volo sulla città.

Statue pazze

Nel corso dei secoli gli scultori della Fabbrica si sono sbizzarriti. Tanto che tra le statue del Duomo ve n’è anche una dedicata a Primo Carnera, il primo italiano a diventare campione del mondo di boxe nel 1933. E ci sono pure una racchetta da tennis e un “uomo selvatico” che ricorda tanto lo Yeti.

Il colore rosa

Il Duomo è fatto di marmo di Candoglia, una frazione del comune di Mergozzo, in val d’Ossola. Da qui era trasportato a Milano via barca attraverso il Ticino e il Naviglio Pavese. Le eleganti sfumature rosa per cui è famoso il marmo di Candoglia sono dovute alla presenza di ossido di ferro.

Un po’ di numeri

Il Duomo è alto 108,50 metri. La Madonnina sulla sua cima veglia sulla città dal 1774 ed è alta 4,16 metri. La chiesa è lunga 158,50 metri, larga 93, e ha una superficie interna pari a 11.700 metri quadri. Ogni anno si stimano oltre 5 milioni di visitatori (il 75% dei turisti a Milano). E ogni anno vengono estratti 300 metri cubi di marmo per manutenzione.

Roba da re

Napoleone fu incoronato re d’Italia nel Duomo nel 1805. Anzi per la precisione si incoronò da solo, ponendosi in capo la corona ferrea di Monza e dicendo: «Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!».

Anche orologio

La meridiana del Duomo, costruita nel 1768 dagli astronomi dell’Osservatorio di Brera, veniva usata per regolare gli orologi di tutta Milano. Quando segnava mezzogiorno, le campane del Duomo suonavano per avvertire i cittadini: era il “segnale orario ufficiale” della città.