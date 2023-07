Beppe Convertini e la terza edizione di “Azzurro. Storie di mare”

Da domenica 30 luglio torna su Rai1 per salpare lungo i mari italiani Antonella Silvestri







È pronto, anche quest’estate, a mostrarci le meraviglie e le eccellenze del nostro territorio che si susseguono lungo le coste italiane. Da domenica 30 luglio Beppe Convertini torna su Rai1 al timone della terza stagione di “Azzurro. Storie di mare”. Salperà dalla meravigliosa isola di Ponza e navigherà lungo le coste del Lazio, della Campania, della Liguria, della Puglia, della Toscana e della Calabria per raccontare la ricchezza del nostro mare e allo stesso tempo la sua fragilità, minacciata dall’inquinamento. In ognuna delle sette nuove puntate Convertini incontrerà persone straordinarie che racconteranno storie ed esperienze di vita vissuta, con passione e dedizione, a contatto con il mare.

Beppe, lei ha sempre avuto un legame speciale con il mare o è una passione che ha sviluppato nel corso degli anni?

«L’ho sempre amato! Da ragazzino, quando finivo la scuola, andavo a lavorare nell’azienda di abbigliamento di mio cugino: vendevamo in giro nei mercati. Avevo poche possibilità. Qualche volta assieme ai miei amici prendevamo il pullman o facevamo l’autostop per andare in spiaggia: toccare la sabbia era per noi una conquista pazzesca. Ricordo ancora oggi con grande emozione quelle giornate. Forse perché le cose che non si possono ottenere facilmente sono quelle che sogniamo e amiamo di più».

Quali emozioni le suscita la vista del mare, di un lago o di un fiume?

«L’acqua che scorre, le onde che si infrangono sulla riva o sugli scogli, il suono delle onde stesse mi infonde un senso di pace, di serenità. In quei momenti rifletto a lungo sulla mia vita, sugli affetti che mi circondano, sul senso di quello che faccio».

Pratica sport acquatici?

«Ho fatto windsurf, canoa, pallavolo in acqua. Oggi faccio lunghe nuotate perché adoro l’acqua salata e il mare dà quel senso di infinito che mi scaccia via ogni pensiero e mi riporta alla mia vera essenza».

Lei nella vita è uno che naviga a vista o è super organizzato con tanto di tabella di marcia?

«Navigo a vista perché mi piace cogliere ogni attimo di quello che vedo, che tocco, che sento. Fino a pochi anni fa tendevo a programmare quasi tutto, ma oggi ho decisamente invertito la rotta…».

C’è una canzone, un film o un libro che secondo lei cattura perfettamente il fascino del mare?

«“Ora ti canto il mare” dei Negramaro e “Destinazione mare” di Tiziano Ferro lo rendono vivo. Ho amato infinitamente il libro “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway e ho visto tante volte il film “Vita di Pi” di Ang Lee. Il mare viene raccontato in mille sfumature in tutte queste opere».

L’acqua è considerata come un elemento di purificazione e rinascita. C’è un momento della sua vita in cui l’acqua l’ha aiutata a superare una sfida o a trovare una nuova direzione?

«Sì, lo ammetto. Tante volte. Ci sono stati periodi della mia vita in cui mi sentivo smarrito e quando, soprattutto d’estate, andavo al mare, ne approfittavo per fare delle lunghe immersioni. Sott’acqua il tuo unico interesse è quello che stai vivendo, e poi di riuscire a riemergere. Tutti i cattivi pensieri, gli influssi negativi, tendi ad allontanarli. Quando torni a respirare, hai la sensazione di essere rinato. Il mare per me è un portafortuna, una bussola indispensabile».

Le vacanze estive hanno un posto speciale nei cuori di molte persone. Lei che ricordi ha?

«Da ragazzo, assieme agli amici e ai miei cugini, organizzavamo serate intere sulla spiaggia a cantare, a divertirci, a fare il bagno di mezzanotte. Quanti amori vissuti, quanti sogni espressi alzando gli occhi all’insù la notte di San Lorenzo. Tanti di quei desideri si sono avverati. Il ricordo più bello è legato a un amore con una mia ex a Ibiza dove il mare è stato testimone di una grande complicità e passione».

Una curiosità, Beppe: cosa la spinge a continuare a lavorare anche durante la stagione estiva, nonostante molti pensino solo alle vacanze?

«Adoro lavorare a luglio e agosto. Poi con “Azzurro” siamo sempre a contatto con l’acqua. È un programma che ti dà l’idea della vacanza, no?».

Qual è il segreto per tenere alto il livello di energia e coinvolgimento durante le riprese, soprattutto quando le temperature sono elevate?

«Indosso abiti freschi e leggeri e, quando giriamo, cerco di non pensare ai 37 gradi che ci sono (ride)».

Dove ci traghetterà quest’anno?

«Partiamo da Ponza ed esploreremo in lungo e in largo tutte le coste italiane».

Durante le puntate ritroveremo anche tanti ospiti vip. Può svelarci qualche nome?

«Incontrerò Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Maurizio Casagrande e tanti altri personaggi».

Un consiglio su dove andare quest’estate?

«Due magnifiche località, entrambe in Puglia: Savelletri, in provincia di Brindisi, e Porto Selvaggio, in provincia di Lecce. Ma l’Italia è ricca di tesori: ne parlo anche nel mio ultimo libro “Paesi miei”».

Se dovesse definire il “profumo” dell’estate, quale sarebbe?

«Quello legato alla mia infanzia e ai miei nonni. L’aroma delle conserve di pomodoro e sott’olio che facevamo a fine agosto».

Qual è il cibo estivo che non può mai mancare sulla sua tavola durante le vacanze?

«La frisa pugliese, che è un tarallo di grano duro cotto al forno, tagliato a metà in senso orizzontale e condito con pomodoro, olio, sale e origano. Provatelo. Poi mi saprete dire…».