“È sempre CartaBianca”, Bianca Berlinguer: «Porto con me nuovi punti di vista e… Mauro Corona»

La giornalista è protagonista del cambiamento più inaspettato della tv, passando dalla Rai a Mediaset. E a Sorrisi spiega il perché Giusy Cascio







Il suo passaggio da Rai3 a Mediaset ha rivoluzionato i palinsesti: Bianca Berlinguer sta per debuttare su Rete 4 il martedì in prima serata con "È sempre CartaBianca". Spiega la conduttrice: «Un cambiamento importante, dettato innanzitutto dalla considerazione che solo così avrei avuto le condizioni per realizzare al meglio il mio lavoro. E dal desiderio di fare una nuova esperienza».

Che cosa l’ha convinta della visione televisiva dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi?

«La sua idea di cambiamento e la volontà di ampliare l’offerta informativa di Rete 4. Ci siamo incontrati subito sul progetto e su ciò che conta: la possibilità di dar voce a tutte le opinioni sulle grandi questioni di attualità, in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria».

Ha portato con sé il suo gruppo di lavoro?

«Sì, tutti gli autori e alcune inviate di “CartaBianca”, un piccolo gruppo solidale a cui si sono aggiunti nuovi innesti. Ed è un bene, perché le contaminazioni portano sempre risultati positivi».

Va in onda il martedì, che è tradizionalmente la sua serata.

«La tv è fatta anche di abitudini. Abbiamo pensato che fosse la scelta giusta per cercare di coinvolgere il pubblico di Rai3 facendolo incontrare con la platea che tradizionalmente segue Rete 4. E l’azienda ha valutato che il programma di Mario Giordano potesse andare al mercoledì senza alcun danno».

Come l’hanno accolta i colleghi di Mediaset?

«Alla notizia del mio arrivo mi hanno telefonato Del Debbio, Giordano e Porro, convinti che si possa puntare sul rafforzamento dell’offerta televisiva di Mediaset».

Quali temi affronterà nelle prime puntate?

«Tutti gli argomenti che si riveleranno di attualità, e quelli più rilevanti della settimana politica. Come da tradizione discuteremo di problemi sociali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza. Parleremo di alimentazione e di crisi climatica, dopo un’estate caldissima, perché è questione che riguarda tutti, noi e i nostri figli. E naturalmente daremo il giusto spazio alla guerra in Ucraina».

Ospiti? Corona c’è?

«Confermo: Mauro Corona c’è e ci sarà sempre. Saranno con noi anche il professor Alessandro Orsini e tanti altri commentatori che avevamo già su Rai3: Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro. E nuovi ne verranno».

Avrà il pubblico?

«Sì, e ci tenevo particolarmente ad averlo. Perché il pubblico in studio, con le sue reazioni immediate alla discussione, dà il polso della situazione in diretta».

Condividerà lo studio con Myrta Merlino, vi siete già incontrate?

«Ci siamo parlate e confrontate. Utilizziamo lo stesso studio (il Palatino, a Roma, ndr) anche se i nostri programmi si rivolgono a pubblici diversi, lei su Canale 5 il pomeriggio, io su Rete 4 la sera. E da gennaio, condurrò “Stasera Italia” in alternanza con Nicola Porro».

Modificherà il suo look?

«In Rai vestivo quasi sempre di bianco e nero. Magari inserirò qualche colore, sempre mantenendo uno stile essenziale».

Da donna a donna, devo dirle che lei ha sempre dei rossetti bellissimi.

«Merito della mia storica truccatrice in Rai e amica, Patrizia Mantuano. Non averla potuta portare con me, assieme al mio parrucchiere, Luca Panella, è un grande rammarico».

A casa come hanno preso il cambio di editore? Suo marito, il sociologo Luigi Manconi, e sua figlia Giulia le hanno dato qualche consiglio?

«Mio marito è stato determinante, mi ha incoraggiato. Se non ci fosse stato lui forse non avrei fatto il grande passo. Ma, a questo punto, in caso di insuccesso dovrà assumersene la responsabilità (ride). E Giulia, pur distante dalle questioni televisive, ha partecipato della mia inquietudine e ha finito col dirmi: “Ma sì, mamma, è il momento giusto: vai!”».

Ma lei è tranquilla?

«No, no: sono preoccupata perché è un passo importante e inevitabilmente servirà una fase di rodaggio. Ma ce la metteremo tutta».

In che modo tiene a bada l’ansia?

«Lavorando, è la tecnica migliore».

Oltre al giornalismo, ha altre passioni?

«Amo il mare e camminare. Guardo tanta televisione. E mi piace lo sport. Da ragazza facevo atletica e con la pallacanestro prima di smettere sono arrivata alla Serie C. Oggi vado in palestra regolarmente, che fa bene al fisico e alla mente».

A tavola a che cosa non riesce a resistere?

«Premetto che non so cucinare bene. A casa ho una ragazza che mi aiuta, ma pure lei non è proprio una chef provetta. Mi piace il pesce e anche la pasta, ma con i carboidrati cerco di limitarmi, per ovvi motivi (ride)».

Inizia la giornata con una ricca colazione?

«Povera, in realtà: tè con il latte e due fette biscottate».

La notte fa parte dei 13 milioni di italiani che soffrono d’insonnia?

«Ahimè sì. Me lo diceva sempre mia nonna, che si chiamava Bianca come me: “Vedrai, più si va avanti con gli anni, meno si dorme”».

Per finire, una riflessione: nel 2024 saranno 40 anni da che il suo amato papà Enrico Berlinguer, indimenticato segretario del Partito comunista italiano, non c’è più. Se potesse parlargli, oggi, che cosa gli direbbe?

«Mi piacerebbe tantissimo fargli conoscere i suoi nipoti: Letizia, Caterina, Giulia, Enrico e Abril. Perché so che papà sarebbe stato un nonno molto giocoso come lo era, con me e i miei fratelli, suo padre, nonno Mario. Sarebbe stato felice di portarli al luna park, al mare e in barca a vela».