Bianca Guaccero conduce “TecheTeche TopTen”

«Un appuntamento essenzialmente musicale» da sabato 2 marzo su Rai1 e Radio 1 Tiziana Lupi







Ama la radio e ama la televisione: per questo Bianca Guaccero definisce “un matrimonio perfetto” "TecheTeche TopTen", il programma che condurrà da sabato 2 marzo su Rai1 e Radio 1. «Sarà un appuntamento essenzialmente musicale, nel quale però, proprio attraverso le canzoni, racconteremo anche la storia d’Italia e come si è trasformato nei decenni il nostro Paese».

Il programma attinge ai filmati delle Teche Rai. Proviamo a costruire la sua “teca” ideale. Canzone preferita?

«"Le rondini" di Lucio Dalla. Mi ricorda quando mio padre, grande appassionato di musica, portò me e mio fratello con la macchina in riva al mare al tramonto per ascoltare insieme quella canzone che inizia con il canto delle rondini. Voleva sentire quel suono con le casse nuove insieme a noi. È stato un momento speciale».

Tra gli show, quale sceglie?

«Devo dirne più di uno: "Milleluci", "Studio Uno" e i vari "Fantastico". I primi due non li ho vissuti personalmente perché non ero nata, ma li ho scoperti grazie alle Teche Rai. Trovo che siano stati gli ultimi grandi varietà televisivi in cui anche le donne erano protagoniste».

A proposito di donne…

«Raffaella Carrà. È stata una delle figure più all’avanguardia della tv, ma nessuno, nemmeno io che l’ho amata al punto di dire “ballo, ballo” ancora prima di “mamma”, se ne è reso pienamente conto. Lei riusciva a parlare di temi importanti con ironia e leggerezza. "TecheTeche TopTen" è un bel programma proprio perché guardiamo da un punto di vista diverso cose e persone che spesso diamo per scontate».

Ha detto che, attraverso le canzoni, racconterete anche la storia d’Italia.

«Il filo conduttore è l’evoluzione del nostro Paese. Siamo passati dagli Anni 60 del boom economico agli Anni 70 degli attentati e della profonda crisi economica. Poi sono arrivati gli Anni 80, dove regnava la leggerezza di cui si aveva bisogno dopo il decennio precedente, e gli Anni 90 con la responsabilità di essere un po’ più sobri. In questo senso "TecheTeche TopTen" è anche un programma istruttivo e la prima ad avere scoperto tante cose sono proprio io».